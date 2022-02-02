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今晚起鋒面+強冷空氣南下 吳德榮：初四五探低溫

聯合報 / 記者葉冠妤楊德宜／台北即時報導
吳德榮說，今晚起至明天初三鋒面及強冷空氣逐漸南下，北部、中部及東半部先後再轉有雨，南部亦有局部少量飄雨的機率；各地氣溫逐漸下降，天氣轉冷。記者曾原信／攝影
吳德榮說，今晚起至明天初三鋒面及強冷空氣逐漸南下，北部、中部及東半部先後再轉有雨，南部亦有局部少量飄雨的機率；各地氣溫逐漸下降，天氣轉冷。記者曾原信／攝影

中央氣象局發布大雨特報，華南雲雨區影響，今天南投及花蓮山區（合歡山）、台北市山區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率。

今天大年初二，今晨冷空氣續減弱、氣溫微升；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨中部以北有雲層，伴隨回波，中部以北仍有明顯降雨。

今天白天降雨稍緩，北部、東半部仍有局部短暫雨，氣溫略升。北部14至21度，中部14至24度，南部15至27度，東部14至26度。

吳德榮說，今晚起至明天初三鋒面及強冷空氣逐漸南下，北部、中部及東半部先後再轉有雨，南部亦有局部少量飄雨的機率；各地氣溫逐漸下降，天氣轉冷。

吳德榮表示，周五（初四）強冷空氣影響，氣溫續降、愈晚愈寒冷；北部及東半部仍有局部雨；周六（初五）北台灣偏冷、中南部早晚冷，西半部晴朗，大台北東側及東半部偶局部短暫雨；初四晚、初五晨本島平地再探10度左右的最低氣溫，應注意保暖。周日收假日白天起冷空氣漸減弱，西半部晴朗、東半部偶局部短暫雨。

他表示，下周一白天各地晴朗偏暖，西半部易有霧；下周一傍晚起至下周二晨鋒面快速通過，各地先後轉有雨；下周二白天鋒面東移，天氣好轉，迎風面仍有局部短暫雨的機率；冷空氣南下，氣溫降，天氣轉冷。

中央氣象局發布大雨特報，華南雲雨區影響，今天南投及花蓮山區（合歡山）、台北市山區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率。圖／氣象局提供
中央氣象局發布大雨特報，華南雲雨區影響，今天南投及花蓮山區（合歡山）、台北市山區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率。圖／氣象局提供
未來一周天氣。圖／氣象局提供
未來一周天氣。圖／氣象局提供

吳德榮 保暖

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