今晚起鋒面+強冷空氣南下 吳德榮：初四五探低溫

中央氣象局發布大雨特報，華南雲雨區影響，今天南投及花蓮山區（合歡山）、台北市山區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率。

今天大年初二，今晨冷空氣續減弱、氣溫微升；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨中部以北有雲層，伴隨回波，中部以北仍有明顯降雨。

今天白天降雨稍緩，北部、東半部仍有局部短暫雨，氣溫略升。北部14至21度，中部14至24度，南部15至27度，東部14至26度。

吳德榮說，今晚起至明天初三鋒面及強冷空氣逐漸南下，北部、中部及東半部先後再轉有雨，南部亦有局部少量飄雨的機率；各地氣溫逐漸下降，天氣轉冷。

吳德榮表示，周五（初四）強冷空氣影響，氣溫續降、愈晚愈寒冷；北部及東半部仍有局部雨；周六（初五）北台灣偏冷、中南部早晚冷，西半部晴朗，大台北東側及東半部偶局部短暫雨；初四晚、初五晨本島平地再探10度左右的最低氣溫，應注意保暖。周日收假日白天起冷空氣漸減弱，西半部晴朗、東半部偶局部短暫雨。