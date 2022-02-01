金虎年首頭獎開在苗栗 連續6年農曆初一都開頭獎

大樂透今晚送出金虎年的第一個頭獎，獎落苗栗縣公館鄉的「興煥投注站」，一注獨得2.15億元。台彩表示，2017年至2021年春節大年初一大樂透都有開出頭獎，今年也不例外，締造連續6年農曆年大年初一即開出頭獎的紀錄。

今晚大樂透春節大紅包也開出27組100萬元，其中23組為一注獨得，每名幸運兒均獨得100萬元獎金，其餘4組為2注均分，每注各得50萬元獎金。

台彩表示，今晚開出春節大紅包獎項的投注站共31家。其中，位於花蓮縣花蓮市的「積財庫彩券行」，自2016年至2019年已開出7注春節大紅包，今天再開出1注春節大紅包，累計本屆已開出8注；台南市永康區「上門富彩券行」曾於2019年開出3.6億元大樂透頭獎，今天首次開出春節大紅包，獎金50萬元。嘉義縣新港鄉的「金發財彩券行」及新竹縣竹北市「鑫富發彩券行」則都在今晚第4度開出春節大紅包獎項。

統計至今晚為止，大樂透春節大紅包已累計送出112組100萬元，已有127人中獎，其中獨得百萬獎金者共98人，今年春節加碼的360組100萬元大獎，目前還剩下248組。明天大年初二開獎的大樂透除保證頭獎獎金1億元外，也將繼續加開9個春節大紅包獎號，只要對中任6個就可得100萬元獎金，民眾初二外出走春或回娘家時，可順道買張彩券，給自己搏個新春好彩頭的機會。