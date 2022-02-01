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初一入夜國道多路段「綠油油」 雪隧北上亮紅燈回堵中
今天是大年初一，國道五號雪山隧道下午3點開始出現北返車潮，部分路段一度「紫爆」，時速不至10公里。直到今晚8時30分，國道全線一片「綠油油」，部分路段則亮起黃燈，時速仍可維持60公里至80公里，唯獨雪隧北向宜蘭至頭城段仍紅通通，車速不到20公里，交通部高公局預估恐一路塞到晚上11點。
受疫情及天氣影響，初一走春車潮不如預期，高公局表示，今天國道全線交通量與去年同期相比減少一成，全日車流量也從125百萬車公里，下修為115百萬車公里，但下午三時左右雙向湧現車流，主線陸續出現回堵車潮，高公局在3點50分啟動雪隧主線儀控，部分路段開始「紫爆」，行車速度不到10公里。
今天下午5時，國五雪隧南端入口一度回堵4公里，頭城與宜四交流道也出現0.5到1公里的排隊車潮。截至今晚8時30分，國五主線雪隧北上回堵長度2.5公里，頭城與宜四交流道也出現0.5公里的排隊車潮，宜蘭、羅東、蘇澳則未出現排隊車潮。
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