初二最塞？國道15大地雷路段出爐 雪隧恐一路塞至深夜

今天是大年初一，國道下午開始湧現走春車潮。根據高公局統計，截至下午3時止，國道交通量為57.8百萬車公里。明天是大年初二，國道將湧現春節期間最大車潮，預判國道將出現15個重點壅塞路段，南、北向都塞，其中國五雪隧南向將從早上6時一路車多至下午4時，北向則從下午3時一路塞至深夜12時，建議南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發。

初一白天國道大致順暢，部分路段因小客車追撞事故，而出現回堵車流。包含上午8時36分於國3南向423.5公里處，發生5輛小客車追撞事故，占用外側車道，造成後方車流回堵4公里；9時26分於國1南向87.9公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，造成後方車流回堵3.5公里。

今天下午12時5分於國3南向195.1公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外側車道，造成後方車流回堵3公里；12時9分於國1北向316.5公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內側車道，造成後方車流回堵3公里；14時55分於國1南向90.2公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外側車道，於下午15時4分排除，造成後方車流回堵4.5公里，均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

明天是大年初二，高公局預估國道交通量為125百萬車公里，為年平均平日（88百萬車公里）的1.6倍，其中南向交通量可達72百萬車公里，為年平均平日的1.6倍。

高公局預判明日重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統，北向西螺至埔鹽系統、南屯至后里、苗栗至湖口、圓山至大華系統。

另外還有國3南向土城至關西、快官至霧峰，北向竹山至中興、草屯至霧峰、大山至香山、關西至大溪；國5南向南港系統至頭城，北向宜蘭至坪林、國6西向舊正治霧峰系統等路段。