獨／民眾有感！健保部分負擔調整 健保會25日開會討論

健保部分負擔調整討論多時，目前初步規劃已經完成，衛福部將於2月25日送交全民健康保險會（簡稱健保會）討論，如果順利通過，經由預告收集外界意見後，就可公告實施，預計調整案最快5月上路。據了解，健保部分負擔調整，從原先討論的藥費、慢性處分箋、檢驗檢查等部分負擔，確定納入門急診部分負擔，若門急診部分負擔調整，將是繼上次2017年調整後，再次調整。

「部分負擔調整方案，一直都在討論中，將會與外界溝通後再定案。」衛福部社會保險司司長商東福說，這次部分負擔調整，為兼顧低收、中低收等經濟弱勢，以及重大傷病者等疾病弱勢等，不讓他們受到太大的影響，調整幅度不會太大，同時也顧及分級醫療及全民健康。他說，部分負擔調整因影響民眾權益，一般患者的就醫負擔還是增加，須先送到至健保會討論。

據了解，健保部分負擔調整於2月25日送交健保會討論，並從門急診、藥費、慢性處分箋、檢驗檢查同步考量。其中門急診部分負擔曾於2017年調整，今年將再次調整，主因是門診費用為健保支出大宗，約占整體醫療資源接近7成，對比國外門診約占4成5、住院5成5，高出許多，反而讓住院相關醫療服務無法獲得合理給付。

急診部分負擔調整原則，仍依檢傷分類不同等級有不同調整，如病情嚴重度較高的第一、二級患者，不選擇到醫學中心，而到區域醫院、地區醫院就醫，將會調降部分負擔，但若是傷勢不嚴重的第三、四、五級患者到區域醫院、醫學中心就醫則要調升部分負擔。

慢性處方箋部分負擔調整將依醫院等級有所不同，如到藥局、基層診所、地區醫院領藥將不調整，但若到區域醫院、醫學中心領藥則要收取部分負擔。

此外，於醫學中心、區域醫院相關藥費及檢驗檢查費用，這次也會進行調整，檢驗檢查為依不同項目，進行不同程度的調整，希望該等級醫院的醫療人力多用於照顧急、重、難、罕患者，落實分級醫療，確保醫療服務品質。

長期關注健保部分負擔調整的健保署署長李伯璋說，國內長期推動分級醫療、醫藥分業，「使用者付費對台灣醫療體系是很重要的突破。」部分負擔調整一定會做到照顧弱勢，對弱勢族群影響不會很大，至於費用調整細節部分，須經健保會委員討論後，再對外說明。

「健保會委員對健保財務十分關心。」健保會執行秘書周淑婉說，健保會於上月21日會議中，委員們對於今年健保總額突破8千億元，多關切健保財務要如何開源節流，以及部分負擔調整情形。

衛福部核定今年度健保總額突破8千億元，全年經費約8095.62億元，相較去年度總額約7836億元，約增加260億元，成長率為3.32%。周淑婉說，醫院總額部分，核定內容主要為持續引進新醫療科技及放寬藥品與特材給付規定，編列30億元及6.5億元；為持續落實分級醫療，編列壯大社區醫院10億元，及區域級以上醫院提升重症照護費用20億元。