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大年初二回娘家兼觀光 公總估下午湧出遊車潮

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
南鯤鯓代天府今年國運籤抽出「中上」，預言疫情趨緩。記者周宗禎／攝影
南鯤鯓代天府今年國運籤抽出「中上」，預言疫情趨緩。記者周宗禎／攝影

大年初一下午國道、省道陸續出現走春出遊車潮，明天正逢初二回娘家，交通部公路總局預估，明天上午5時起台9線蘇花路廊、台61線竹南路段、台61線鳳鼻至香山路段將出現車多壅塞狀況；台2線關渡路段及福隆至大武崙路段、台3丙線竹山紫南宮、台19線北港朝天宮、台17線南鯤鯓代天府等鄰近觀光景點路段，預計下午出現出遊車潮。

公路總局表示，受初一走春出遊車潮影響，今天省道及快速公路陸續有部分路段發生車多、壅塞情形，如台9線蘇花路廊、台19線北港朝天宮等路段。明天是大年初二回娘家，公路總局預估，部分省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段將湧現回娘家及出遊車潮。

包含從上午5時起，台9線蘇花路廊、台61線竹南路段、台61線鳳鼻至香山路段、台74線台中環線接國3及台18線中埔交流道等路段將出現車多、壅塞狀況。

另外，台2線關渡路段及福隆至大武崙路段、台3丙線竹山紫南宮、台19線北港朝天宮、台17線南鯤鯓代天府等鄰近觀光景點路段，預計下午出現出遊車潮。

為了減緩春節連假交通衝擊，公路總局也針對台9線蘇花路廊、台9線南迴公路及台61線西濱快速公路規畫交通疏導措施，包含台9線蘇花路廊實施時段性管制載運危險物品車輛及21噸（含）以上大貨車通行，並實施大客車優先措施；台9線南迴公路於尖峰時段調撥車道紓解車潮；台61線西濱快速公路封閉竹一路口、台68線南寮端西向南下出口匝道等路口。

公路總局提醒，民眾行前多參考幸福公路APP即時路況，避開尖峰時段再前往，或遵循警廣與路側CMS提供的相關路況及替代道路資訊行駛，避免塞在車陣中。另也鼓勵多利用大眾交通運輸，依據目前預售情形，西部國道客運尚有81.5%空位，東部國道客運尚有93.22%空位，有搭乘需求之民眾，可至各客運業者網站查詢。

北港朝天宮 車潮 國道客運

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