初二回娘家水氣減溫度升 初三還有機會見雪

明天是農曆大年初二，不少民眾準備回娘家，中央氣象局表示，台灣各地天氣仍受華南雲雨區東移影響，北部、東北部迎風面天氣仍涼，明天水氣會較今天減少一些，溫度也會稍微回升。不過雲雨區是「一團一團」移動，水氣少的空檔有望見光，預估明天中部以北、東半部、南部山區會有局部短暫雨；南部平地多雲，偶爾會下毛毛雨。

玉山、合歡山今天降下瑞雪，官欣平說，受華南雲雨區以及鋒面影響，初四以前中部以北的3500公尺以上高山都還是有望降雪，又以初三機率最高。不過，山區路面也可能結冰溼滑，提醒用路人注意安全。

氣象局預估，明天冷氣團減弱，北部、東北部天氣仍涼，其他地區早晚亦涼；華南雲雨區東移，台灣中部以北、東半部地區、南部山區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫雨，南部平地為多雲的天氣。

氣象局預報員官欣平表示，由於華南雲雨系結構與鋒面不同，它會一團一團、一波一波移動，因此水氣少的時候，就有機會見到陽光，水氣多就會持續飄雨。今天早上北部、東半部雲雨稍少，下午增多，晚上也開始減少，雨勢也跟著趨緩；南台灣平地則為多雲少降雨，若要下也是毛毛雨。

官欣平說，今、明兩天的氣溫算是小幅回溫的過程，預估明天北部高溫約可到19度、20度出頭、中部23度、南部26度、東半部22度至24度；低溫方面全台各地大約14度至19度。初三之後則受鋒面通過影響，水氣變得比初二還多，溫度也會開始下降，甚至比初二還冷。

受鋒面影響，官欣平表示，屆時中部以北、東半部、南部山區等迎風面，都會有短暫雨，等初四冷空氣增強後，水氣才會逐漸減少，屆時迎風面的北部、東半部仍有降雨，南部則會轉乾涼天氣。

由於初三這波冷空氣強度接近大陸冷氣團，官欣平表示，預估初四到初六清晨低溫，中部以北13度至14度，中台灣部分區域12度，南部15度、花東16度至18度；高溫方面，北台灣整天約16度至17度，中部及花東約20度、南部24度至25度。