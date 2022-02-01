走春車潮下午爆發 中部以北、雪隧多處車速不到40公里

大年初一下午出現走春車潮，根據高公局下午路況直播，截至今天下午三點，國道交通量約為57.8百萬車公里，國五南向雪隧共有2.8萬次，與去年同期相仿。不過北區下午出現車潮，國一南向楊梅至新竹、國三鶯歌至關西路段車多壅塞；中部地區國一南向埔鹽、國三南向中興系統車多；南部地區車況大致正常，車速可維持80公里以上。

高公局指出，截至今天下午三點，國道全線累計57.8百萬車公里，預估今日將達115百萬車公里。國五雪隧部分，下午三時雪隧南向已達2.8萬輛次，與去年相同，車速可維持60至80公里左右，不過稍早雪隧北向出現車多情形，車速40公里以下。

至於各區路況，北區下午湧現車潮，國一南向楊梅至新竹、國三鶯歌至關西路段車多壅塞；中部地區國一南向埔鹽、國三南向中興系統下午出現車潮；南部地區車況大致呈長，車速可維持80公里以上。

明天是農曆大年初二，高公局預估，北部地區國五南向將於上午七點湧現車潮，且會持續到下午兩點紓解；國一南向楊梅至新竹、國三南向土城關西，車潮將集中在上午，預計中午紓解。

中部地區國一南向彰化系統至埔鹽、國三快官至霧峰，車潮將集中在上午；南區國一南向大灣誌路竹，國十仁武至燕巢車潮也將集中上午，預計中午紓解。