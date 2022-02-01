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走春車潮湧現！太魯閣停車場客滿 廟宇朝聖路線車多
今天是大年初一，走春車潮下午陸續湧現，交通部公路總局指出，臨近廟宇及觀光風景區省道將出現車多壅塞情形，包含台3丙線竹山紫南宮、台19線北港朝天宮、台17線南鯤鯓代天府、台2線關渡至淡水路段、台2線萬里至大武崙路段及台2線福隆至瑞濱路段等。另外天祥遊憩區及太魯閣國家公園目前停車場已滿，建議用路人留意路況。
公路總局表示，截至中午12時止，省道及快速道路多處路段已出現車多、壅塞情形，如台9線蘇花路廊蘇澳至南澳路段、台61線中彰大橋路段、台74線台中環線接國3路段、台86線接國3關廟交流道及台19甲線關廟路段等。
觀光風景區部分，天祥遊憩區及太魯閣國家公園目前停車場已滿，公路總局建議，請用路人前往上述路段或風景區時，預先留意路況，並請密切注意省道上資訊可變標誌(CMS)發布之路況及停車場資訊，適時改往其他景點遊憩，或善用大眾運輸前往。
公路總局預估，中午過後，走春出遊車潮陸續湧現，臨近廟宇及觀光風景區之省道將出現車多、壅塞情形，包含台3丙線竹山紫南宮、台19線北港朝天宮、台17線南鯤鯓代天府、台2線關渡至淡水路段、台2線萬里至大武崙路段及台2線福隆至瑞濱路段等。
公路總局呼籲，用路人行車時依速限行駛並與前車保持安全行車距離，勿疲勞駕駛、勿酒駕，公路總局將持續於警廣、幸福公路APP、沿線CMS播放相關路況及替代道路資訊，請用路人出門前先查詢以掌握省道最新路況資訊。
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