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過年求診需求增！感冒、腸胃炎多 利用團圓做失智評估

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
常春醫院神經內科主治醫師王馨霈呼籲，年節期間若真的有身體不適、病痛，還是應就醫治療，避免延誤病情。圖／常春醫院提供
常春醫院神經內科主治醫師王馨霈呼籲，年節期間若真的有身體不適、病痛，還是應就醫治療，避免延誤病情。圖／常春醫院提供

過去坊間流傳農曆年不上醫院的禁忌習俗，不過員林宏仁醫院統計，過去3年「春節門診」期間，總共服務近千人次，凸顯民眾的醫療需求，常春醫院院長汪國麟指出，小病痛若硬是忍到9天春節連假後才看醫生，失去及早就診機會，可能由小病灶變成大病，呼籲民眾及早就醫。

昨晚除夕夜，輪值「春節門診」的宏仁醫院神經內科主治醫師陳允青總共服務10位患者，求診者包括感冒、腸胃炎、慢性病等病症。64歲謝姓婦人說，因腸胃炎，由老伴騎車約半小時，從南投微熱山丘到院看診，直呼「幸好除夕夜還有醫生」。

88歲獨居劉姓婦人以往都會每天打電話給兒子報平安、自己煮菜，近日連電話都忘了怎麼打，家住北部的劉婦兒子昨晚趁返鄉團圓夜，吃完年夜飯，就帶母親到醫院做失智症評估，凸顯團圓的意義和價值。

昨晚9點多59歲梁姓男子因白天陸續出現口齒不清、身體半邊無力症狀，由兒子陪同到宏仁醫院檢查，陳允青評估可能是腦中風，建議家屬盡速把握黃金時間，轉往區域醫院評估「後續血栓溶解處理」或手術治療。

陳允青說，統計過去三年除夕至初三這4天的看診人數，有逐漸成長趨勢。2019年服務283人次，2020年服務300人次，去年服務343人次，過去3年「春節門診」累計服務926人次，凸顯民眾醫療需求不因年節而中斷，也逐漸打破春節不上醫院的觀念。

員林市除宏仁醫院，去年中開業的常春醫院，首度逢春節也效法宏仁醫院開設「春節門診」，神經內科主治醫師王馨霈說，昨晚一名患者多是腸胃炎，還有一位是腳部受傷，研判是蜂窩性組織炎，因此先緊急做處置，避免病況變嚴重。

宏仁醫院連續28年開設春節門診，農曆過年期間不打烊為民眾提供醫療服務，陳允青指過去三年累計春節4天門診，就診者達926人。圖／宏仁醫院提供
宏仁醫院連續28年開設春節門診，農曆過年期間不打烊為民眾提供醫療服務，陳允青指過去三年累計春節4天門診，就診者達926人。圖／宏仁醫院提供

春節 除夕夜 患者

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