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國道車流減一成！追撞事故釀回堵 估下午三時雙向塞

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
今日是大年初一，許多民眾都會外出走春，上午國道傳出多起追撞事故，造成車流回堵。圖／高公局提供
今日是大年初一，許多民眾都會外出走春，上午國道傳出多起追撞事故，造成車流回堵。圖／高公局提供

今日是大年初一，許多民眾都會外出走春，上午國道傳出多起追撞事故，造成車流回堵，不過交通部高速公路局交管組科長楊進彥表示，截至目前為止，國道交通量與去年同期大約減少一成，但預估下午三時左右會出現雙向高峰車潮，提醒民眾避開8處重點壅塞路段。由於上午車流量小，因此將全日車流量從125百萬車公里，下修為115百萬車公里。

高公局表示，截至上午12時，國道全線交通量為38.1百萬車公里，預估今日交通量為115百萬車公里，較去年同期減少一成。不過上午國道仍有部分路段因小客車追撞事故，出現部分雍塞。

根據高公局彙整，上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口服務區至新竹、埔鹽系統至員林、高架中壢轉接道至楊梅端（事故）；國3南向大溪至高原、和美至彰化系統、烏日至霧峰、草屯至中興；國10東向仁武至燕巢系統（事故），其餘路段均能維持正常。

另今日上午8時36分於國3南向423.5公里處，發生5輛小客車追撞事故，占用外側車道，於上午9時27分排除，造成後方車流回堵4公里 ；上午9時26分於國1南向87.9公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午9時47分排除，造成後方車流回堵3.5公里。

上午9時41分於國1高架南向70.4公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午10時24分排除，造成後方車流回堵7公里，均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

高公局預判今日下午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統；國3南向土城至關西，北向草屯至霧峰；國5南向南港系統至頭城，北向宜蘭至坪林等路段。楊進彥也提醒，預估下午三時將出現雙向壅塞，提醒用路人注意。

高公局建議，用路人透過高速公路1968網站及App，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。另也提醒民眾假期前作好車輛保養及檢查，行車時務必養足精神，勿疲勞駕駛、勿酒駕，注意車前狀況並保持安全距離，以維行車安全與順暢。

高公局建議，用路人透過高速公路1968網站及App，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。記者趙宥寧／翻攝
高公局建議，用路人透過高速公路1968網站及App，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。記者趙宥寧／翻攝

國道 車道

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