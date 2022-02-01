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蘇花路廊初一車潮湧現 預估下午緩解

聯合報 / 記者王思慧／宜蘭即時報導
蘇花路廊南下車多，車潮預估下午才有可能逐漸緩解。圖／警方提供
蘇花路廊南下車多，車潮預估下午才有可能逐漸緩解。圖／警方提供

今天是農曆大年初一，也是連假第4天，許多民眾出門走春。宜蘭、花蓮未降雨，蘇花路廊自清晨5點開始湧現車潮，持續維持每小時1000至1100輛左右的車流量，南下車多，蘇澳至崇德經蘇花改路段南下旅行時間約103分。警方指出，車潮預估下午才有可能逐漸緩解。

公路總局表示，截至今天上午10點，蘇花路廊南下車流量為8691輛，北上花蓮往宜蘭方向為655輛，目前南下最高量出現在上午7點，達1小時1132輛，預估今天蘇花路廊南下車流尚餘11000輛。其中國五蘇澳端至蘇澳市區、蘇花改蘇澳至東澳隧道北口、以及觀音隧道北口附近路段，有南下方向車多速緩情形。

為因應湧現車潮，公路總局第四區養護工程處交控中心依據交通動態，調控蘇花路廊沿線號誌路口時制秒數，並協同現場警力指揮疏導，利用隧道廣播與標誌車，引導用路人提升速度，同時於CMS、智慧化省道即時資訊服務網、幸福公路APP等發布路況資訊。

宜蘭警方指出，今天由國3南港系統匯入國5車潮湧現，而國5南下車潮持續不斷；蘇花改蘇澳端南下車潮於上午5點開始漸增，預估下午才會逐漸紓緩。

在景點部分，宜蘭清水地熱園區上午未啟動停車場總量管制，各大廟宇如大里天公廟、礁溪協天廟、三清宮、玉尊宮、南方澳南天宮等陸續湧入參拜民眾，預計中午後熱門景點將湧現更多人車。警方呼籲，請用路人配合員警指揮依序通行，進入市區用餐民眾，切勿違規停車影響其他用路人權益。

警方提醒，今天國5及蘇花路廊南下交通量都有可能達到最高峰，請用路人提前規畫行程，如遇車多壅塞情形請互相禮讓，遵守交通安全規則。

警方提醒，今天國5及蘇花路廊南下交通量都有可能達到最高峰，請用路人提前規畫。圖／警方提供
警方提醒，今天國5及蘇花路廊南下交通量都有可能達到最高峰，請用路人提前規畫。圖／警方提供
蘇花路廊自清晨5點開始湧現車潮，持續維持每小時1000至1100輛左右的車流量。圖／警方提供
蘇花路廊自清晨5點開始湧現車潮，持續維持每小時1000至1100輛左右的車流量。圖／警方提供
宜蘭警方指出，蘇花改蘇澳端南下車潮於上午5點開始漸增，下午才有可能緩解。圖／警方提供
宜蘭警方指出，蘇花改蘇澳端南下車潮於上午5點開始漸增，下午才有可能緩解。圖／警方提供

車潮 蘇花路廊 蘇澳

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