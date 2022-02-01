初一上午國道路況順暢 雪隧下午恐一路塞到傍晚

大年初一一早北部各省道、快速道路及國道等路段車流順暢，國五雪隧也能維持60至80公里左右行駛。不過交通部公路總局、高速公路局皆預估，中午開始觀光風景地區聯外道路，以及新春參拜景點周圍將出現壅塞，尤其國道整體車流量將是年平均平日的1.4倍，包括國五南下將湧現車潮，車多情形恐怕要到傍晚6時才紓解。

根據高公局上午路況直播，截至今天上午九點，國道交通量約為19.8百萬車公里，國五上午九點南向雪隧共有1.4萬次，較去年同期增加0.5%；目前北區、南區路況正常，車速可維持80公里以上，中部地區國一南向埔鹽系統、國三南向霧峰系統車多壅塞；國五目前正常，車速維持60至80公里左右。

至於各區路況，高公局指出，北區部分國五南向南港系統至頭城路段，預估午後會有車潮持續到下午四、五點紓解；國一南向楊梅至新竹、國三土城關西會有車多情形。

中區部分，則提醒用路人留意國一南向彰化至埔鹽系統、國三快官至霧峰系統、國三草屯至民間系統，預估上午車多；南區部分則要留意國一南向大灣至路竹系統、仁武至燕巢路段。

高公局也建議，假期多利用公共運輸，要做好防疫措施。另外，初一至初三南向最好利用下午時段出發，行車前也可考慮台六一替代國一、國三，台六、台九替代國五，避免車多壅塞影響行程規畫。

至於北部各省道、快速道路，公路總局表示，今日車潮主要為觀光風景地區聯外道路及新春參拜車潮，熱門景點如台2線萬里至大武崙，以及台3線大溪至慈湖路段，預計中午起會有壅塞情形。

交通部觀光局根據往年春節期間各觀光遊樂地區旅遊狀況，提醒民眾易壅塞熱門景點的周邊路段，包含澳底及福隆、大里天公廟、八卦山大佛天空步道、日月潭、清境農場、劍湖山、阿里山、屏東縣台灣原住民族文化園區、山川琉璃吊橋、墾丁、花蓮縣鯉魚潭、台東縣三仙台、水往上流、小野柳等地區。