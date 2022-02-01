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初一出遊 台東、屏東出現車潮

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
今天天氣狀況非常好，不少民眾都趁好天氣提前出遊，台東南迴公路北上路段車流量明顯增加不少。記者尤聰光／攝影
今天天氣狀況非常好，不少民眾都趁好天氣提前出遊，台東南迴公路北上路段車流量明顯增加不少。記者尤聰光／攝影

今天春節連假大年初一，台東台9線南迴公路北上路段及屏東台1線南下路段車流明顯增加，部分路段車速開始緩慢。公路單位表示，車流調節會依據CCTV觀測現況，適時控制號誌秒數。

台東台9線南迴公路北上路段早上8點過後，車流明顯增加，根據安朔行控中心監控，比起昨天除夕及前天小年夜，北上車流約增加3至4成，草埔森永隧道車速也開始緩慢，預估初二回娘家和初三會是高峰期。

屏東台1線南下路段，早上也開始湧入大批車潮，枋寮警分局統計，上午9點至10點南下路段為2649輛車次，和前2天同時間僅不到1千輛，增加了1千多輛，所幸均能維持前行，車速保持50公里。

由於今天天氣狀況非常好，不少民眾都趁好天氣提前出遊，公路單位提醒目前南迴公路進屏東枋港進入台東，北上進入草埔森永隧道及多良車站和金香365公里縮減道，車速已開始緩慢，民眾可避開尖峰時段上路。

公路總局表示，車流調節會依據CCTV觀測現況，適時控制號誌秒數，讓車流能慢進快出的前進，2處控制點分別為北上屏東端的丹路和南下台東端森永草埔隧道南口。

另截流小水庫路段點，北上為屏東端新路、麻里巴橋；南下則為台東端金崙、大鳥、南興及安朔交控中心。此外，警方會配合措施，派遣固定及機動警力在沿線路段實施疏導，

今天春節連假大年初一，台東台9線南迴公路北上路段及屏東台1線南下路段車流明顯增加，部分路段車速開始緩慢。公路單位表示，車流調節會依據CCTV觀測現況，適時控制號誌秒數。記者尤聰光／攝影
今天春節連假大年初一，台東台9線南迴公路北上路段及屏東台1線南下路段車流明顯增加，部分路段車速開始緩慢。公路單位表示，車流調節會依據CCTV觀測現況，適時控制號誌秒數。記者尤聰光／攝影

屏東 台東 南迴公路

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