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大年初一降瑞雪 氣象局提醒「這天」見雪機率更大

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
合歡山大年初一凌晨下雪，到了清晨群峰、道路已成銀色世界。圖／仁愛警分局提供
合歡山大年初一凌晨下雪，到了清晨群峰、道路已成銀色世界。圖／仁愛警分局提供

大年初一受華南雲雨帶東移影響，溫度、水氣條件充足，凌晨0時起合歡山武嶺、松雪樓一帶就開始下冰霰；玉山也下雪，積雪0.5公分厚。中央氣象局預估，初三將有一波鋒面南下，初一下雪是「下下停停」，初三水氣溫度條件皆具備，三千公尺以上高山降雪機率比今天更高，近期民眾駕車要留意路面結霜，小心慢行。

大年初一走春，合歡山凌晨0時開始下學到上午7時，積雪已有2公分厚，不少民眾為了賞雪，除夕夜就在合歡山等新春瑞雪，一度出現長達1公里以上的排隊車朝出現，不到上午9時合歡山昆陽停車場就已經爆滿。

玉山今早也有下雪，根據氣象局玉山氣象站回報，從清晨5時30分下雪，到上午8時都還持續下雪中，積雪0.5公分厚，指出這波冷空氣水氣很足，3000公尺以上高山都有下雪的機會。

氣象預報員官欣平受訪表示，今天受東南雲雨區東移，不時飄到山區，多少有些降雪機率。他表示，今天起至初三皆有降雪機率，但明天水氣較少，今天見雪機率會比明天高。

不過今天沒見到雪也別灰心，官欣平表示，初三將有一波鋒面南下，水氣最多，三千公尺以上高山皆有機會見雪，下雪機率甚至比今天還高。他形容，今天水氣一波波，雪是下下停停，但初三水氣相對豐沛穩定，初三是賞雪最佳期。

但隨著鋒面南下，初四、初五冷空氣來襲，官欣平說，屆時中南部水氣變少，降雪機率大幅下降，由於空氣仍濕冷，也提醒民眾近期上山要留意路面結霜，小心慢行。

合歡山 降雪 玉山

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