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影／大年初一迎來虎年瑞雪 合歡山雪景美得讓人屏息

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
合歡山大年初一凌晨下雪，到了清晨群峰、道路已成銀色世界。圖／仁愛警分局提供
合歡山大年初一凌晨下雪，到了清晨群峰、道路已成銀色世界。圖／仁愛警分局提供

大年初一喜迎瑞雪！受大陸冷氣團影響，合歡山玉山今天凌晨下雪持續到清晨，合歡山武嶺、松雪樓覆蓋一層白雪，北國雪地風光，讓幸運目睹遊客直說美呆了。因昆陽到合歡山莊間結冰路面濕滑，仁愛警分局清晨7時管制，合歡山公路也出現車輛回堵，警方提醒上山車輛需加掛雪鍊、遵照管制行駛。

氣象局原預測今天大陸冷氣團威力減弱，但昨天深夜合歡山氣溫降至零下1度，加上水氣充沛下雨，便有追雪民眾準備上山碰碰運氣，希望大年初一迎接新春首場瑞雪。

凌晨昆陽到合歡山莊原本下雨，不久遊客發現雨中夾帶冰霰，遊客相當驚喜，有人拿著雨傘「接雪」，隨著持續低溫，冰霰改為飄雪，合歡山莊雪標尺明顯有積雪，有網友號召到合歡山賞雪。

清晨6時，合歡山武嶺、松雪樓間已被白雪覆蓋，因為清晨車輛不多，群峰、道路化成銀色世界，顯的靜謐優美，美的讓人摒息，7時過後，氣溫回升下雨，雪景才逐漸融化。

玉山也在凌晨下雪，上午7時才停止，積雪1公分，因為玉山步道結冰濕滑，在排雲山莊的山友，需有冰爪、冰斧等雪攀裝備才能到峰頂，排雲管理站也提醒山友注意安全。

因昆陽停車場至合歡山莊（29k至33K）結冰未融，仁愛警分局配合埔里工務段，上午今天7時起，在台14甲線昆陽停車場設置交通管制站，限加掛雪鏈才能通行。後續上山賞雪車輛眾多，停車位滿載不敷，合歡山公路已出現車輛回堵。

仁愛警分局巡官廖晨邦說，提醒上山賞雪的遊客耐心等候，聽從員警指揮，雪地駕車請務必加掛雪鏈，小心慢行，而且依管制公告，機車、大型重型機車及乙類大客車均禁止進入雪地管制區，請遊客務必配合，以保障自己和其他用路人安全。

合歡山大年初一下雪，昆陽到合歡山莊路面結冰濕滑，員警冒著寒風管制車輛。圖／仁愛警分局提供
合歡山大年初一下雪，昆陽到合歡山莊路面結冰濕滑，員警冒著寒風管制車輛。圖／仁愛警分局提供
合歡山大年初一下雪，昆陽到合歡山莊路面結冰濕滑，員警冒著寒風管制車輛。圖／仁愛警分局提供
合歡山大年初一下雪，昆陽到合歡山莊路面結冰濕滑，員警冒著寒風管制車輛。圖／仁愛警分局提供
合歡山大年初一下雪，上山賞雪遊客增加，合歡山公路車流回堵。圖／仁愛警分局提供
合歡山大年初一下雪，上山賞雪遊客增加，合歡山公路車流回堵。圖／仁愛警分局提供
合歡山凌晨下雪，因路面濕滑，警方上午7時管制車輛。圖／仁愛警分局提供
合歡山凌晨下雪，因路面濕滑，警方上午7時管制車輛。圖／仁愛警分局提供
合歡山大年初一凌晨下雪，到了清晨群峰、道路已成銀色世界。圖／仁愛警分局提供
合歡山大年初一凌晨下雪，到了清晨群峰、道路已成銀色世界。圖／仁愛警分局提供

合歡山 冷氣團 玉山

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