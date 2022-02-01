初一走春漸回暖 中部高山水氣充沛有望見雪

今天是大年初一，一早溫度較除夕回升，但受華南雲雨區東移，中部以北、東半部地區出現降雨。天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，北海岸到東北角地區降雨明顯而持續，中部高山地帶除了降雨以外，更在局部3000公尺以上高山地區發生固態降水，也就是有冰霰或是雪，算是新年的意外驚喜。

彭啟明表示，今天則延續昨晚的天氣，只有南部地區大致多雲，局部仍有陽光露臉，其他地區都為陰天並有短暫陣雨機會，低溫較昨日有明顯回溫，除了冷空氣已經減弱以外，各地雲量偏多，夜間的輻射冷卻效應也就不那麼明顯，白天高溫也會比昨天來得低，整體來說除了南部仍較溫暖以外，各地大多偏涼、早晚稍冷。

彭啟明也說，中部高山地帶除了降雨以外，更在局部3000公尺以上高山地區發生固態降水，也就是有冰霰或是雪，算是新年的意外驚喜。但雪景持續時間可能不長、僅有今天，要上山賞雪的話，務必要留意相關行車安全事項及道路管理機關的管制作為，也別忘了穿著保暖。

明天新一道鋒面接近，彭啟明表示，北部、東半部仍是陰天、有局部短暫陣雨機會，中部多雲時陰，山區仍有零星小雨，南部則為多雲到晴天氣，氣溫方面可能是近期最暖的一天，各地早晚低溫大多在14至17度，中部以北、宜花白天高溫約在20至22度，南部、台東則可達24至26度、溫差仍較大。

初二晚起到初三鋒面逐漸通過，北部、東半部陰雨範圍擴大且更為持續以外，中部也將轉為陰雨天氣，南部則在初三下午至晚間漸轉短暫陣雨天氣，氣溫方面還沒有明顯波動，主要是白天高溫稍降個1至3度。

彭啟明也說，初四鋒面過後將有冷氣團再度南下，上午開始就將明顯降溫，且迎風面北、東部水氣仍多，預估將持續陰雨天氣，苗栗以北、宜蘭白天高溫僅有15至17度，花東約21至23度。

中南部水氣則較少、預估為晴時多雲的好天氣，山區再有降雪的機會低，白天在戶外感受較暖，但入夜以後至清晨要留意各地低溫大多僅有13至14度，局部空曠地區低溫可能達11至12度，整體來說北東部降雨機會較高、氣溫陰冷，中南部天氣好、日夜溫差較大。