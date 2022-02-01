2月為食物中毒高峰 食藥署揭食物保存最安心溫度

春節圍爐聚餐，食安問題要留意。衛福部食藥署統計，2月是食物中毒案件量高峰，籲民眾盡量熟食，保存食物冷藏要攝氏7度以下、保溫60度以上，且加熱達70度以上才可食用。

衛生福利部食品藥物管理署統計，民國108年食品中毒案件共502件，其中以2月為案件數最多，達68件。

食藥署食品組科長李婉媜接受中央社記者電話訪問說，2月正值春節前後，有許多圍爐團圓及尾牙春酒活動，需要大量備餐，若食材加熱處理不足、室溫下放太久或生熟食交叉污染，都可能導致食物中毒。

李婉媜也提到，春節前後餐飲業繁忙，可能聘僱不具備食安專業知識的臨時人力，如未受過充分訓練的人員管理不當時，極易引起食品中毒事件。

食藥署分析，2月正值農曆春節前後，有許多圍爐團圓及聚餐宴席等活動，由於須製備大量餐食，餐飲業的正職人員可能不足，此時可能聘僱不具備食品衛生安全專業知識的臨時人力，如未受過充分訓練的人員管理不當時，極易引起食品中毒事件。

若從病源物質判明的案件分析，李婉媜說，以感染諾羅病毒導致食物中毒最多，多半是因處理餐食人員衛生習慣不佳，導致交叉感染，或者食物未徹底加熱，如生蠔等貝類，吃下肚可能染上諾羅病毒。

李婉媜表示，金黃色葡萄球菌與仙人掌桿菌則是細菌類食物中毒病原的大宗，前者多因人員衛生習慣不佳，後者則常是米飯等五穀雜糧類保存溫度不當，導致細菌滋生。

過年因食物中毒跑急診，破壞年節氣氛又掃興，李婉媜提醒，年節食物務必要注意保存狀況，冷藏要在7度以下、保溫要在60度以上，存放逾2天則要冷凍；食用前食物要加熱至中心溫度達70度以上才可食用。

李婉媜說，採購食材要注意新鮮衛生，儲放食物也要把握「先進先出」原則，以免萬年食材塞在冰箱深處；若選擇外食聚餐，不妨留意環境狀況，盡量選擇較整潔衛生的餐廳。