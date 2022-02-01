快訊

日相岸田有位零負評妻子 IG發合照卻挨批大男人主義

搶當台積電股東！賣場198元福袋抽股票 開店10分鐘賣光

2月為食物中毒高峰 食藥署揭食物保存最安心溫度

中央社 / 台北1日電

春節圍爐聚餐，食安問題要留意。衛福部食藥署統計，2月是食物中毒案件量高峰，籲民眾盡量熟食，保存食物冷藏要攝氏7度以下、保溫60度以上，且加熱達70度以上才可食用。

衛生福利部食品藥物管理署統計，民國108年食品中毒案件共502件，其中以2月為案件數最多，達68件。

食藥署食品組科長李婉媜接受中央社記者電話訪問說，2月正值春節前後，有許多圍爐團圓及尾牙春酒活動，需要大量備餐，若食材加熱處理不足、室溫下放太久或生熟食交叉污染，都可能導致食物中毒。

李婉媜也提到，春節前後餐飲業繁忙，可能聘僱不具備食安專業知識的臨時人力，如未受過充分訓練的人員管理不當時，極易引起食品中毒事件。

食藥署分析，2月正值農曆春節前後，有許多圍爐團圓及聚餐宴席等活動，由於須製備大量餐食，餐飲業的正職人員可能不足，此時可能聘僱不具備食品衛生安全專業知識的臨時人力，如未受過充分訓練的人員管理不當時，極易引起食品中毒事件。

若從病源物質判明的案件分析，李婉媜說，以感染諾羅病毒導致食物中毒最多，多半是因處理餐食人員衛生習慣不佳，導致交叉感染，或者食物未徹底加熱，如生蠔等貝類，吃下肚可能染上諾羅病毒。

李婉媜表示，金黃色葡萄球菌與仙人掌桿菌則是細菌類食物中毒病原的大宗，前者多因人員衛生習慣不佳，後者則常是米飯等五穀雜糧類保存溫度不當，導致細菌滋生。

過年因食物中毒跑急診，破壞年節氣氛又掃興，李婉媜提醒，年節食物務必要注意保存狀況，冷藏要在7度以下、保溫要在60度以上，存放逾2天則要冷凍；食用前食物要加熱至中心溫度達70度以上才可食用。

李婉媜說，採購食材要注意新鮮衛生，儲放食物也要把握「先進先出」原則，以免萬年食材塞在冰箱深處；若選擇外食聚餐，不妨留意環境狀況，盡量選擇較整潔衛生的餐廳。

食物中毒 春節

延伸閱讀

食藥署揪出業者疑偽標千葉漁產 北市府：調查中

春節預防食物中毒 注意新鮮加熱五原則

吃到千葉漁產 鍾沛君批食藥署：抹黑民代不如趕緊調查

日本料理店售千葉漁產？食藥署：標示不實可罰400萬

相關新聞

影／大年初一迎來虎年瑞雪 合歡山雪景美得讓人屏息

大年初一喜迎瑞雪！受大陸冷氣團影響，合歡山、玉山今天凌晨下雪持續到清晨，合歡山武嶺、松雪樓覆蓋一層白雪，北國雪地風光，讓...

大年初一將湧走春車潮 國道8大地雷路段一次看

今天是大年初一，民眾準備外出走春，交通部高公局預估國道整體車流量將是年平均平日的1.4倍，其中南向達1.6倍，預估今天重...

初一走春中部以北局部雨 吳德榮：明冷空氣南下再轉涼

今天是大年初一，不少民眾會外出走春，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨冷空氣減...

手氣旺！12警集資3.6萬 刮中百萬紅包

威力彩廿九槓 上看八億

春節9天連假！初一走春車潮 南下將現壅塞

今年春節連假長達九天，返鄉人潮明顯分散，昨除夕國道車況順暢，但大年初一會有出遊潮，交通部高公局預估國道整體車流量將是年平...

把握今回暖好天氣 初三又來冷空氣

今天大年初一冷氣團減弱，全台低溫回升到約十四至十六度，但受到華南雲雨區影響，北部、東半部以及中部地區都有降雨機率；初三（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。