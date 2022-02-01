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夢到鯉魚 南投中年男子幸運刮中百萬獎金

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
面額2000元的「2000萬超級紅包」刮刮樂，目前頭獎2000萬元還剩下4個名額未開出。記者曾健祐／攝影
面額2000元的「2000萬超級紅包」刮刮樂，目前頭獎2000萬元還剩下4個名額未開出。記者曾健祐／攝影

春節期間最夯的2000元刮刮樂「2000萬超級紅包」，至今已刮出１個2000萬頭獎與2個二獎，三獎的百萬獎金全台也刮出126個。其中南投一名年約50歲的中年男子，因作夢夢見鯉魚，於是特別買2000元刮刮樂試手氣，沒想到就刮中百萬獎金。

「2000萬超級紅包」今年共有5個頭獎2000萬元、9個二獎「200萬元+BMW休旅車」、650個三獎100萬元。據台彩統計至1月30日，全台已刮出1個2000萬元、2個「200萬元+BMW休旅車」、126個100萬元。頭獎還剩下４個名額、二獎剩７個名額，三獎則剩524個名額。

三獎的百萬獎金可說是全台遍地開花。據南投縣水里鄉民生路的「御幸運彩券行 」描述，刮中百萬大獎的是年約50歲男性，過年期間回水里和家人過年，抽空到投注站買刮刮樂「2000萬超級紅包」，第一張與第二張都是中2000元，第三張中了5000元，決定繼續挑第四張，沒想到居然就刮出100萬。

中獎人開心表示，最近工作期間眼皮一直在跳，加上作夢夢到鯉魚，覺得會有什麼好事發生，所以來買刮刮樂試試運氣，沒想到真的讓他刮中百萬大獎，真的太開心了。

另在新竹縣也有一名四寶爸，在店內聞到特殊香氣，沒想到就幸運刮出百萬獎。據新竹縣竹北市的「中華彩券行 」描述，刮中大獎的是年約40歲男性，當天來到店內，邊挑選刮刮樂邊跟店員說，前一天晚上家裡沒燒香也沒拜拜，但卻聞到了一種燒香的味道，跟往常燒香的味道不一樣，是一種很特別的香味，是很舒服的味道，說著說著就刮出「2000萬超級紅包」三獎100萬。剛好這位中獎人第4位千金預產期也在最近，人家說小孩帶財來，又碰上這種異香帶來的三獎100萬，好運徵兆連連。

北部土城區也傳出好消息，新北市土城區中央路的「大樂彩券店 」店員洪小姐表示，刮中「2000萬超級紅包」三獎100萬元的中獎人是年約40多歲的男性，當天來到店裡表示當天對刮刮樂特別有感覺，於是挑了4張，沒想到全部都有中獎，運氣非常好。

剛好賓果賓果也在加碼，中獎人就再試試買了3期，結果3期也都中獎。洪小姐建議客人運氣正好，可以直接挑一張2000元刮刮樂。中獎人刮完後並未如同稍早般大喊「我又中獎了」，反而異常安靜的走來，請店員幫忙確認，居然是刮中100萬，中獎人十分開心直說「今年能夠過好年啦！」

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