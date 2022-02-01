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大年初一將湧走春車潮 國道8大地雷路段一次看

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
今天是大年初一，民眾準備外出走春，交通部高公局預估國道整體車流量將是年平均平日的1.4倍，其中南向達1.6倍，預估今天重點壅塞路段總計8處。本報資料照片
今天是大年初一，民眾準備外出走春，交通部高公局預估國道整體車流量將是年平均平日的1.4倍，其中南向達1.6倍，預估今天重點壅塞路段總計8處。本報資料照片

今天是大年初一，民眾準備外出走春，交通部高公局預估國道整體車流量將是年平均平日的1.4倍，其中南向達1.6倍，預估今天重點壅塞路段總計8處，包括國五南下將自清晨五時湧現車潮，連塞13個小時直到傍晚6時才紓解。

高公局說，今天初一國道8處重點壅塞路段分別是國一南向的楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統，北向圓山至大華系統，以及國三南向的土城至關西、快官至霧峰，北向草屯至霧峰，還有國五南向南港系統至頭城，北向宜蘭至坪林等路段。

其中國五南下，預計清晨5時就開始出現車流，一路將塞到傍晚6時才緩解；國五北上則是從下午5時出現車流，一路要到晚間11時才會緩解，建議南向用路人於下午時段出發、北向用路人於上午時段出發。

高公局說，今天國道相關疏導措施包括0至12時封閉國一平鎮系統、埔鹽系統及國五石碇、坪林南向入口，單一費率、國三新竹系統至燕巢系統採單一費率再八折收費、零至五時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

交通部公路總局也說，預估今天上午8時起，部分銜接國道及新春參拜熱點周邊路段將陸續出現車潮，其中包括台六四線接國三中和交流道、台六五線土城接國三土城交流道，台七四線台中環線接國三、台八六線接國三關廟交流道等路段，南下將有車多壅塞情形。

此外，公總也預估台二線關渡路段及福隆至大里路段、台三丙線竹山紫南宮、台十九線北港朝天宮、台十七線南鯤鯓代天府等路段，預計全日有走春車潮出現。

國道 車潮 北港朝天宮

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