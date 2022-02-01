初一走春中部以北局部雨 吳德榮：明冷空氣南下再轉涼

今天是大年初一，不少民眾會外出走春，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨冷空氣減弱氣溫回升，但初一至初二晨「短波」通過，中部以北及東半部有局部雨；預估初二晚起至初三「鋒面」及強冷空氣逐漸南下，北部、中部及東半部先後再轉有雨，南部亦有局部少量飄雨的機率；各地氣溫逐漸下降，天氣轉冷，待收假溫度回升。

吳德榮表示，截至6時13分，本島平地最低氣溫已回升至（新竹關西鎮）12.5度。各地區的平地最低氣溫：北部（桃園楊梅區）13.2度，中部（台中大甲區）13.2度，南部（台南後壁區）13.5度，東部（花蓮萬榮鄉）12.9度。今晨中部以北有短波的雲層，伴隨回波，中部以北降雨、山區較明顯。

吳德榮表示，根據最新（31日20時）歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，初一至初二晨「短波」通過，中部以北及東半部有局部雨，山區較明顯。初一各地氣溫：北部13至18度，中部13至21度，南部14至24度，東部13至23度。

吳德榮說，初二白天有短暫空檔，氣溫略回升，最新模式模擬顯示，初二晚起至初三「鋒面」及強冷空氣逐漸南下，北部、中部及東半部先後再轉有雨，南部亦有局部少量飄雨的機率；各地氣溫逐漸下降，天氣轉冷。

初四強冷空氣影響，氣溫續降、愈晚愈寒冷；北部及東半部仍有局部雨；初五北台偏冷、中南部早晚冷，西半部晴朗、東半部偶局部短暫雨；初四晚、初五晨本島平地再探10度最低氣溫，應注意保暖。初六收假日白天起冷空氣減弱，西半部晴朗、東半部偶局部短暫雨。