初一南北兩樣情！中部以北、東部涼雨 南部高溫達24度

大年初一民眾外出走春，中央氣象局表示，今日溫度回升，北部、東北部天氣仍涼，中部以北、東半部地區、南部山區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫雨，其他地區為多雲，預估明日北部、東半部地區、中南部山區及澎湖、金門、馬祖仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

溫度部分，氣象局表示，今、明兩天大陸冷氣團減弱，北部、東北部天氣仍涼，其他地區早晚亦涼。各地低溫１４至１６度，由於中部以北及東半部雲多易降雨，高溫回升不多約１９至２１度，南部地區高溫２４度。

降雨部分，氣象局表示，今日華南雲雨區東移，中部以北、東半部地區、南部山區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫雨，基隆北海岸及東北部地區並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲；明日北部、東半部地區、中南部山區及澎湖、金門、馬祖仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

未來一周天氣，初二北部、東半部地區及中南部山區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；初三鋒面通過及大陸冷氣團南下或東北季風增強，北部及東北部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷；中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

初四、初五受大陸冷氣團或東北季風影響，北部及東北部天氣較冷，其他地區早晚亦冷；北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；初六大陸冷氣團或東北季風稍減弱，氣溫回升，北部、東北部天氣仍涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、東半部地區及北部山區有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。