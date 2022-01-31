員警刮中一百萬元 民俗專家教這招發財、四生肖財最旺

台北市警察局中山分局圓山派出所有12名警員集資3萬多元，昨小年夜購買「200萬超級紅包」刮刮樂，幸運刮中100萬元。民俗專家楊登嵙指出，水虎年春節連假期間，生肖屬虎、馬、猴、鼠財運特別旺，容易得到財神爺的眷顧，他分享中獎撇步，出門購買彩券不妨對一下財神方向，以明天初一方向就是東北、初二在西南，可以增加好財運。

2022年水虎年春節連假將至，許多民眾會購買彩券、樂透試試手氣，希望能一夜致富，牛轉錢坤(乾坤)。台灣彩券宣布，今年大樂透從1月28日至2月11日連續15天每天開獎，創下史上最長連續開獎天數紀錄。

民俗專家楊登嵙表示，2022年農曆春節中大獎的妙招是不同日期有不同彩神方向，以當天所居住的位置為中心點，依照以下日期及方位去彩劵行購買彩劵或刮刮樂，1月31日(除夕)在南、2月1日(初一)在東北、2月2日(初二)在西南、2月3日(初三)在西、2月4日(初四)在西、2月5日(初五)在北、2月6日(初六)在北、2月7日(初七)在北、2月8日(初八)在北、2月9日(初九)在南、2月10日(初十)在南、2月11日(初十一)在東北。

楊登嵙進一步說明，例如：2月1日住在圓山飯店，就以圓山飯店為中心點，往東北方的彩劵行購買彩劵或刮刮樂。例如：2月10日住在家裡，就以家裡為中心點，往南方的彩劵行購買彩劵或刮刮樂。

另外，2022年水虎年春節連假期間，生肖屬虎、馬、猴、鼠財運特別旺，容易得到財神爺的眷顧，不妨把握機會，試試財運。