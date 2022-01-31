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大樂透頭獎初一上看2.1億 百萬紅包還有275組在等你

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
示意圖。除夕夜開獎結果揭曉，1月31日晚開獎的大樂透和威力彩頭獎均未開出，金虎年大年初一開獎的大樂透頭獎上看2.1億元。 聯合報系資料照片／記者季相儒攝影
示意圖。除夕夜開獎結果揭曉，1月31日晚開獎的大樂透和威力彩頭獎均未開出，金虎年大年初一開獎的大樂透頭獎上看2.1億元。 聯合報系資料照片／記者季相儒攝影

除夕夜開獎結果揭曉，今晚開獎的大樂透和威力彩頭獎均未開出，金虎年大年初一開獎的大樂透頭獎上看2.1億元；威力彩的頭獎則已連續29期無人中獎，頭獎獎金7.05億元累入次期，大年初三頭獎上看8億元。

至於大樂透所加碼的春節紅包獎項，本期開出的9個中獎號碼從小到大依序為01、03、09、25、33、34、36、43和48，民眾所購買的大樂透只要對中9個獎號中的任6個就贏得春節大紅包獎項，每組獎金100萬元。

除夕夜開獎結果，共送出30組100萬元，總中獎注數為37注，其中有24組為一注獨得100萬元，5組為2注均分，每注各得獎金50萬元，另有一組有3注中獎，每注分得33萬3,333元。

台彩表示，售出本期春節大紅包中獎彩券的投注站共35家，有兩家一次開出兩注，其中一家是臺中市北屯區的「錢太祖彩券行」，今天開出的兩注中獎金額各為100萬元和50萬元，包含今天的兩注在內，本屆已累計開出5注春節大紅包獎項；另一家為南投縣南投市的「一六八彩券行」，該投注站曾於108年開出1億元大樂透頭獎，110年春節期間也曾開出一次春節大紅包獎項，今晚一舉增添兩筆紀錄，兩注的獎金皆為100萬元。

另外，位於臺中市烏日區的「億萬彩券行」自105年至110年共開出過5次春節大紅包獎項，今晚再添一次，累計本屆開出春節大紅包的次數已多達6次。

大樂透春節大紅包加碼活動從1月28日起跑，統計至除夕夜為止已送出85組100萬元，中獎注數累計達96注，其中有75注均為獨得百萬獎金，春節大紅包剩餘組數還有275組，大年初一開獎的大樂透除了頭獎上看2.1億元外，也將繼續加開9個獎號，買一張大樂透可以對兩種獎項，想中獎的民眾敬請把握機會。

大樂透 春節 紅包

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