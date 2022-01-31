法鼓山首次線上祈福 疫情中帶來平安與力量

法鼓山連續十六年舉辦的除夕撞鐘跨年祈福，今晚九點於線上直播取代實體，同時在線觀看人數高達數千人！今年首度邀請歌手齊豫在法華鐘樓獻唱，其空靈純凈的聲線，為國人在新冠肺炎疫情的持續蔓延中，帶來一絲久違的心靈平安與力量！

今年由法鼓山方丈和尚果暉法師帶領僧團代表進行敲鐘祈福儀式，在九點四十八分撞響第一聲法華鐘聲，並將在凌晨時分敲響象徵無上圓滿的第108響法華鐘聲，與國內外的信眾一同分享新春祝福。

果暉法師表示，法鼓山2022年的社會關懷主題是「大菩提心」，他誠摯邀請社會各界一起學習發大菩提心，發揮利人即利己的精神；學菩薩萬行，福慧滿人間。若人人都發大菩提心，都為對方著想、奉獻，我們的社會一定充滿福氣與福德！