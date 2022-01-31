快訊

疫情下新港奉天宮再度不搶頭香 改開廟門插頭香祈福

聽新聞
test
0:00 / 0:00

法鼓山首次線上祈福 疫情中帶來平安與力量

攝影中心 / 記者侯永全／即時報導
法鼓山配合防疫取消法鼓山各分寺院新春期間實體法會，今晚由方丈和尚果暉法師主持撞鐘祈福儀式，吸引信眾雙手合十線上觀看。記者侯永全／攝影
法鼓山配合防疫取消法鼓山各分寺院新春期間實體法會，今晚由方丈和尚果暉法師主持撞鐘祈福儀式，吸引信眾雙手合十線上觀看。記者侯永全／攝影

法鼓山連續十六年舉辦的除夕撞鐘跨年祈福，今晚九點於線上直播取代實體，同時在線觀看人數高達數千人！今年首度邀請歌手齊豫在法華鐘樓獻唱，其空靈純凈的聲線，為國人在新冠肺炎疫情的持續蔓延中，帶來一絲久違的心靈平安與力量！

今年由法鼓山方丈和尚果暉法師帶領僧團代表進行敲鐘祈福儀式，在九點四十八分撞響第一聲法華鐘聲，並將在凌晨時分敲響象徵無上圓滿的第108響法華鐘聲，與國內外的信眾一同分享新春祝福。

果暉法師表示，法鼓山2022年的社會關懷主題是「大菩提心」，他誠摯邀請社會各界一起學習發大菩提心，發揮利人即利己的精神；學菩薩萬行，福慧滿人間。若人人都發大菩提心，都為對方著想、奉獻，我們的社會一定充滿福氣與福德！

法師 新冠肺炎 直播

延伸閱讀

2022台北走春超精選！不想到熱區人擠人 這10處正好適合你

宗教博物館蔬食短片圍爐 法鼓山直播除夕撞鐘

法鼓山除夕法華鐘108響 撞鐘活動改不開放民眾現場參與

法鼓山除夕撞鐘改線上直播 不開放民眾現場參與

相關新聞

大樂透頭獎初一上看2.1億 百萬紅包還有275組在等你

除夕夜開獎結果揭曉，今晚開獎的大樂透和威力彩頭獎均未開出，金虎年大年初一開獎的大樂透頭獎上看2.1億元；威力彩的頭獎則已...

除夕夜大樂透、威力彩雙雙摃龜 下期頭獎分別上看2.1億、8億

農曆除夕晚上大樂透及威力彩同步開獎，即使天冷也交不熄買氣，彩券行人流駱繹不絕。開獎結果威力彩、大樂透雙摃，台彩表示，大樂...

大年初一估出遊人潮湧現 國道「8大地雷路段」出爐

今晚是除夕夜，國道車流明顯減少。根據高公局統計，截至下午3時止，國道交通量為46.1百萬車公里，預估今日交通量為85百萬...

醫生：過年後求診失眠多2成 建議維持良好生活作息

農曆春節假期長達9天，不少人想好好放鬆，但放了長假，卻反而睡不好、甚至失眠。醫師觀察，過年後求診失眠問題民眾比平時多2成...

員警刮中一百萬元 民俗專家教這招發財、四生肖財最旺

台北市警察局中山分局圓山派出所有12名警員集資3萬多元，昨小年夜購買「200萬超級紅包」刮刮樂，幸運刮中100萬元。民俗...

法鼓山首次線上祈福 疫情中帶來平安與力量

法鼓山連續十六年舉辦的除夕撞鐘跨年祈福，今晚九點於線上直播取代實體，同時在線觀看人數高達數千人！今年首度邀請歌手齊豫在法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。