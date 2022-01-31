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佛光山春節平安燈 很幸虎

聯合新聞網 / 高雄訊
可愛老虎花燈賀新年，是今年佛光山燈會一大亮點。圖／人間社記者趙啟超
可愛老虎花燈賀新年，是今年佛光山燈會一大亮點。圖／人間社記者趙啟超

佛光山二○二二年春節平安燈法會」二月一日至三月二日舉辦，以佛光山開山星雲大師的新春賀辭「處世無畏 和平共存」為主軸，從主題燈區、「吉星高照．無人機高空燈光獻禮」、「光照大千」祈福活動等，皆展現符合此意涵的巧思。雖然疫情的陰影仍在，但希望虎年的虎虎生風能為大眾帶來勇氣、光明，迎向嶄新的一年；誠如星雲大師所說：「在二○二二年，信仰就是力量，讓我們不再怖畏，與眾生和平共存，才是幸福快樂之道。」

佛光山自二○二○年春節推出佛教界首創「吉星高照──無人機高空燈光獻禮」，以四百台無人機呈現佛教、佛光山的元素，夜空中打開卷軸的創意，在當時造成話題；二○二一年星雲大師「合掌人生」更感動無數人。

佛光山今年「吉星高照．無人機高空燈光獻禮」，在佛光山大雄寶殿登場；大年初一至初五，每晚八時三十分，將有四百台無人機照亮夜空，以「慈悲無敵人，智慧無煩惱」為主題，約十分鐘演出，以老虎為主角變換多種圖案，祈願為世界帶來慈悲與祥和。

今年「光照大千」祈福活動，開場以星雲大師〈新春祈願文〉為大眾祝禱。接者以光影、音樂和劇情，演繹老虎的無所畏懼、觀音的慈悲，變化萬千的光影投射在夜空、佛館八塔，最終照破黑暗，迎向光明，過往的苦難、煩惱都能遠離，讓其「Let it go」。活動時間為二月一日至二月六日，每晚七時、八時；二月七日至二月十五日，每晚七時、七時半，在佛陀紀念館萬人照相台登場。

主燈五色鹿 高達9公尺

新年行春，必定要來佛光山賞燈，各個主題燈區以佛教意象、應景的虎年花燈呈現，無論白天晚上，都是色彩繽紛、寧靜祥和，適合闔家欣賞、拍照打卡。

為彰顯「處世無畏 和平共存」祝福的意義，今年主燈〈鹿野苑〉造型主體「五色鹿」，緣自佛本生故事。佛光山曼陀羅園大草坪上，矗立一隻九公尺高的五色鹿，鹿角往後延伸到土地扎根，並開出燦爛花朵，象徵「人間佛教」的扎根與開花結果。〈福虎生威〉在曼陀羅園的楓香步道，為十二隻布老虎在花叢間嬉戲，呼應今年生肖虎年。

佛光山燈會期間，也推出各式線上修持，到「佛光山二○二二年春節平安燈法會」官網，可選擇雲端點燈、雲端叩鐘、雲端吉印。

「佛光山2022年春節平安燈法會」，花燈區有主燈〈鹿野苑〉，以及造型可愛的老虎，呼應今年生肖虎年。圖／人間社記者趙啟超
「佛光山2022年春節平安燈法會」，花燈區有主燈〈鹿野苑〉，以及造型可愛的老虎，呼應今年生肖虎年。圖／人間社記者趙啟超

可愛花燈老虎，手持「處世無畏 和平共存」祝福大眾平安吉祥。圖／人間社記者趙啟超
可愛花燈老虎，手持「處世無畏 和平共存」祝福大眾平安吉祥。圖／人間社記者趙啟超

佛光山 佛教 星雲大師 春節 法會

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