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大年初一估出遊人潮湧現 國道「8大地雷路段」出爐

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出遊人潮明恐湧現 國道八地雷路段易塞車

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
國1南向198.7公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道。圖／高公局提供
國1南向198.7公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道。圖／高公局提供

今晚是除夕夜，國道車流明顯減少。根據高公局統計，截至下午3時止，國道交通量為46.1百萬車公里，預估今日交通量為85百萬車公里。

不過儘管國道白天路程還算順暢，不過今天下午12時19分於國1南向198.7公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，於下午12時41分排除，造成後方車流回堵1公里；此外，12時43分於國1大灣北向入口發生2輛小客車追撞事故，占用入口匝道，於下午13時17分排除 ，兩起車禍均導致車輛回堵Ｍ影響整體車流甚鉅。

高公局表示，明天是大年初一，預估國道交通量為125百萬車公里，為年平均平日(88百萬車公里)的1.4倍，其中南向交通量可達70百萬車公里，為年平均平日的1.6倍。預判明日重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統，北向圓山至大華系統；國3南向土城至關西、快官至霧峰，北向草屯至霧峰；國5南向南港系統至頭城，北向宜蘭至坪林等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發。

至於明天國道相關疏導措施包括，0-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口。單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

國1大灣北向入口發生2輛小客車追撞事故，占用入口匝道。圖／高公局提供
國1大灣北向入口發生2輛小客車追撞事故，占用入口匝道。圖／高公局提供
高公局表示，明天是大年初一，預估國道交通量為125百萬車公里，為年平均平日(88百萬車公里)的1.4倍，其中南向交通量可達70百萬車公里，為年平均平日的1.6倍。圖／高公局提供
高公局表示，明天是大年初一，預估國道交通量為125百萬車公里，為年平均平日(88百萬車公里)的1.4倍，其中南向交通量可達70百萬車公里，為年平均平日的1.6倍。圖／高公局提供

國道 新竹

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