室內通風能避一氧化碳中毒 燃放爆竹牢記安全4要素

內政部消防署針對去年一氧化碳中毒統計，發生總件數為45件，共造成5人死亡、116人受傷。其中，百分之88.9是因屋外式熱水器安裝於通風不良處所。春節期間民眾在室內圍爐除保持良好通風環境外，過年期間也盡量不要燃放爆竹煙火，平安過好年。

消防署表示，春節期間，國人普遍會返鄉與家人、朋友團聚，因此，這段時間內連續使用熱水器的機會增多，為避免瓦斯熱水器燃燒不完全，產生一氧化碳而中毒，保持屋內通風是不二法門。

消防署指出，根據消防署統計，去年共發生45件一氧化碳中毒事故，其中共造成5人死亡、116人受傷。追究其因，有百分之88.9是因為屋外式熱水器安裝於通風不良處所，其中陽臺加蓋就占拜分之66.7、室內占百分之22.2。

消防署呼籲，在歡度節慶時，使用燃氣熱水器或瓦斯爐具時應保持室內通風，以避免一氧化碳中毒。同時呼籲民眾，減少爆竹煙火燃放，上消防署官網下載「爆竹煙火電子音效」讓年節安全又環保外。同時，燃放爆竹煙火也要牢記安全4要素，保護自己及周遭安全。

燃放爆竹煙火安全4要素如下：

一、要依照產品使用說明施放。

二、未滿12歲的兒童施放應由大人陪同，並且禁止施放「飛行類」、「升空類」 和「摔炮類」的煙火。

三、不可同時大量串接、堆疊燃放或朝人、車、建築物發射煙火。