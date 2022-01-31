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除夕不平靜！國道上午3起追撞、翻覆事故 車輛嚴重回堵

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
國1南向嘉義系統出口匝道發生小客車翻覆事故，占用出口匝道。圖／高公局提供
國1南向嘉義系統出口匝道發生小客車翻覆事故，占用出口匝道。圖／高公局提供

今晚就是除夕夜，不少民眾一早就開車準備返鄉過節，根據高公局統計，截至中午12時止，國道全線交通量為30.2百萬車公里，預估今日交通量為90百萬車公里；今日上午國道全線路況大致正常。

不過儘管國道今上午大致順暢，但上午仍發生了三起車禍，其中上午上午9時42分，在國1南向嘉義系統出口匝道發生小客車翻覆事故，占用出口匝道，於上午10時13分排除。此外，上午11時，在國1北向222.3公里處發生1輛小客車翻車事故，占用內側、中間車道，於上午11時17分排除，1人受傷，造成後方車流回堵2公里。

上午11時03分，則是在國1南向安定入口匝道發生1輛小貨車、2輛小客車追撞事故，占用入口匝道，於上午11時36分排除，均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

高公局表示，預判今日下午重點壅塞路段，將出現在國5南向南港系統至頭城等路段，建議用路人多加利用本局高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

此外，也提醒民眾，開車務必保持車間距，勿任意變換車道，返鄉可多利用「國3新竹系統至燕巢系統」採通行費率8折收費。連假出外旅遊民眾，可掌握「南北長途走國3及台61、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸」的口訣，避免塞車。

國道 車道

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