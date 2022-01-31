初三天氣最不穩全台又濕又冷 高山降雪機率高

受到大陸冷氣團和輻射冷卻效應影響，今天全台天氣冷颼颼，本島平地最低溫出現在苗栗公館，僅7.9度，彰化芬園、雲林虎尾、台中霧峰等地，也都出現10度以下低溫。氣象局表示，隨著白天太陽出來了，西半部地區、中南部地區氣溫都有些回升，中南部高溫約20至23度，北台灣16至19度。

氣象局表示，預計明天冷氣團會稍微再減弱一點，屆時各地氣溫會再回升一些，不過明天隨著華南雲雨區過來，將帶來些水氣，中部以北、大台北地區雲量較多，包括北部、東半部、中部地區都有局部降雨的情形；初二，水氣會稍微減少，僅剩下迎風面的北部、東半部降雨為主，中南部區則有雲量出現。

氣象局也提到，初三之後，又有一波冷空氣報到，同樣也是接近冷氣團的強度，再加上鋒面靠近，降雨範圍相當大，包括中部以北、東半部、南部地區雲量都會變多，也有降雨機率。整體來說，本周就是初三天氣最不穩定，且溫度會持續下降。

氣象局表示，初四、初五受到冷空氣影響，北台灣低溫12至14度，中南部地區則13至15度，今晨因為輻射冷卻效應影響，部分地區降到10度以下，目前看起來，初四、初五因為仍有雲量，輻射冷卻效應應該沒有這麼強，不過還是要再持續觀察。初六隨著冷空氣減弱，儘管後續還是有些水氣影響，不過整體而言是相對回穩的天氣。

至於降雪部分，氣象局說，目前看起來，本周就是初三降雪機率最高，3500公尺以上高山有降雪機會，明天，也就是初一，因為有華南雲雨區，儘管溫度不夠低，但若搭配得宜，高山同樣也有降雪機率。