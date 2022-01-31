桃機拍「安心的力量」影片 向機場防疫人員致敬

新冠肺炎肆虐全球已長達兩年時間，也對國際航空業造成嚴重衝擊，桃園機場肩負著邊境防疫、守護國門的重任。桃園機場公司製作「安心的力量」影片，向兩年來默默堅守崗位的機場防疫英雄們致敬，其中包括清潔人員、機場保全、防疫車隊與旅客服務、航空公司地勤人員，及外界看不見的幕後同仁等。

影片由旅客第一人稱視角呈現，讓外界看見工作人員的防疫日常與暖心服務。

機場公司董事長林國顯表示，在國際製造業供應斷鏈、海運塞港的艱困挑戰下，桃園機場撐起台灣出口成長動能，2021年機場貨運吞吐量居亞洲前四大的佳績，希望藉由「安心的力量」影片肯定幕後防疫英雄的付出，也鼓舞機場團隊士氣。

機場公司總經理但昭璧指出，新冠肺炎疫情自2020年初至今持續對國際航空造成嚴重衝擊，機場服務大聯盟夥伴肩負防疫國家隊的使命，敬業精神令人動容。

機場公司指出，自前年1月23日，政府宣布邊境管制政策後，協調駐站相關單位邊境檢疫業務，安排各式入境航班及旅客動線，全力將疫情阻絕於國門之外，包括武漢包機等防疫專案任務共計26架次、2000餘人次；另執行防疫車隊，統籌計程車、租賃車、巴士投入防疫疏運任務。

根據機場公司統計，截至今年1月25日，共服務49萬1339趟次、載運55萬6,958人次。此外，機場公司也配合政府辦理航空相關產業紓困及振興，補貼業者共130家、共計180.06億元。