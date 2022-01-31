除夕日屏東車流平順通暢 台1線枋寮段湧南下車潮

今天是除夕日，南下屏東墾丁、台東必經的省道台1線枋寮水底寮路口，今天上午7時開始出現每小時逾千輛次的車潮，到中午之前車流還算平順通暢，國道3號高速公路屏東路段也順暢；屏東縣警局交通隊說，今天南下車流量和前兩天相當，都能維持每小時60公里以上的車速，南下預設的調撥車道備而不用，預估年初五下午台1線枋寮段會湧現北上車潮，屆時會有替代道路。

縣警局交通隊說，今天南下台東和屏東墾丁的車流，估計多數是返鄉過年，少部分是度假旅遊；省道台1線枋寮水底寮段的交通監控車流數據統計，南下墾丁、台東的車流於上午7時起，每小時車流逾1千車次，上午10時起，增量到每小時1500車次，不及前兩天同時段的2000車次，再繼績南下往墾丁的省道26線車流，上午7時起每小時車流僅百餘輛次，顯示南下車流多數是花東在外縣市工作欲返鄉過年的民眾。