觀光局推Go Bike玩騎認證 4月底前完騎抽3萬元現金

農曆春節期間，不少民眾計畫出外遊玩，全台13個國家風景區正是熱門景點之一。觀光局表示，為了防疫，封閉型景點採單一出入口，並進行人流管制，非封閉型景點則會進行總量管制，另每日清消至少8次，並視尖峰時段遊客人數增加清消頻率。

觀光局表示，國家風景區部份，若是封閉型景點，將採單一出入口，管制遊客進出動線、景區遊客量≧容留量(園區承載人數100%)時，即採分時分流管制措施辦理、人群分流進入；非封閉型景點，當遊客量≧容留量(依景點面積及1.5公尺防疫安全距離計算)，派員於重要節點進行總量管制或分流入場，並加強宣導相關防疫資訊。

觀光局表示，確實要求工作人員值勤前，佩戴口罩、量測體溫等措施，另配備大聲公等設備俾使工作人員與遊客保持社交安全距離，如出現疑似症狀應立即停班就醫治療。

環境清消作為部份，觀光局表示，每日清消至少8次，並視尖峰時段遊客人數增加清消頻率。另針對公廁、把手、按鈕等遊客經常接觸之處，每日至少清消8次，並於尖峰時段增加清消頻率。

觀光局表示，即日起至4月30日止，推出「Go Bike TAIWAN 玩騎認證」活動，鼓勵民眾一起玩騎16條多元自行車路線，除了挑戰自我，還可以深入在地，尋找經典好食、溫馨好宿、亮點好遊以及精彩好購，完騎就有機會到國家風景區旅遊服務中心領取專屬紀念認證勳章，還有機會抽大獎，獎項包含現金3萬元、高級自行車及知名運動用品店禮物卡等。相關資訊請上台灣自行車旅遊網（網址：https://taiwanbike.taiwan.net.tw/）查詢。