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天氣冷颼颼 農糧署：作物如有災損可先拍照

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
大陸冷氣團發威，農糧署呼籲，農民外出注意保暖並採取防寒措施，如作物有災損，可依規定先拍照存證。圖／農糧署提供
大陸冷氣團發威，農糧署呼籲，農民外出注意保暖並採取防寒措施，如作物有災損，可依規定先拍照存證。圖／農糧署提供

受到大陸冷氣團影響，氣象局今上午針對台南以北及金門地區發布低溫特報，農委會農糧署呼籲，農民朋友注意保暖並採取防寒措施，如作物有災損，可依規定先拍照存證。

農糧署表示，對較不耐寒蔬菜與瓜果類，應設置防風牆、防風罩、塑膠布或選用稻草、不織布直接覆蓋，並採畦溝灌溉方式，以達保溫防寒效果；番茄較怕雨水，且須注意是否有大霧，因大霧易引發晚疫病，宜進行病害防治。

花卉部分，檢查加溫機及發電機燃料存量，並確認是否正常運轉。除搭設塑膠棚溫室等設施加強保護外，可採畦溝灌溉或以塑膠布直接覆蓋，以達保溫防寒效果，並可酌量增施鉀肥，以增加耐寒力。

果樹部分，應加強果實套袋及表土覆蓋等防寒設施，其中像是剛嫁接的高接梨穗易受寒害，開花遇雨水影響授粉，更應留意氣溫狀況妥適防護，可以於嫁接或開花行人工授粉後套上塑膠袋以防寒風，提高嫁接穗的存活率與著果率。冷氣團過境後，若有受害，可先將災損情況拍照，再行修剪受害枝條與葉片及疏花、疏果措施。

農糧署表示，由於低溫危害農作物速度較慢且持續時間較久，已通報各縣市政府密切注意並宣導相關防範措施，後續倘有災情顯現，請農民可以將損害情形及田區位置之背景(例如建物、電桿等)進行拍照，並標註拍攝日期(或以當日報紙一同入鏡佐證)、地段地號、衛星定位等資訊，以利後續倘獲公告救助，可於受理申請期間向公所提出，作為參考佐證資料。

冷氣團 農糧署 災損

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