除夕一早路況順暢 南下車潮估在10時後湧現

「就是那一座（氣墊屋），他們就很快樂。」何茂成看著小朋友玩耍，滿足地說出這段話。小朋友眼中的何爺爺，2014年第一次把氣墊遊具搬進南台灣的偏鄉校園，孩子們驚喜的眼神，讓他至今難以忘懷。自稱以前不大方的他，即使目前已賣掉3棟房子，打造免費氣墊樂園，只為看到更多孩子的笑容。...

2022-01-31 09:30