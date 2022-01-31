聽新聞
test
0:00 / 0:00
除夕一早路況順暢 南下車潮估在10時後湧現
交通部高公局表示，目前全國道路況皆大致正常，預判今日上午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發，節省寶貴時間。
高公局表示，截止上午7時，交通量為9.4百萬車公里，全國道路況皆大致正常。今日相關疏導措施包括： 單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。
高公局提醒民眾出門前利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。替代道路部分，長途建議民眾多利用台 61 替代國 1 與國 3、台 9 替代國 5、台 63 替代國 6；短途則建議民眾儘量利用省縣道，不要上國道。
據高公局發表數字，昨日(30日)全日交通量為 86.5百萬車公里，與年平均平日88百萬車公里相近，國5交通量為2.6百萬車公里，與年平均平日2.6百萬車公里相近。昨日下午國道壅塞路段包括國1南向湖口至新竹；國3南向土城至樹林等路段有車多情形，至下午16時已陸續紓解，其餘路段均能維持行車順暢。至於今日0-5時平均交通量為6.2百萬車公里，為年平均平日3.5百萬車公里之1.8倍；預估今日交通量為90百萬車公里。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言