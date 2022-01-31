冷氣團發威 氣象局發布低溫特報氣溫可能下探10度

氣象局今晨發布低溫特報，受到大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，台南以北及金門、馬祖局部地區可能出現10度以下氣溫。中部以北、東北部及 東部天氣較冷，其他地區早晚亦冷；台灣北部、東半部地區及 金門、馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖為多雲到晴。

今天上半天黃色燈號區域包括，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，連江縣可能出現6度以下低溫。

此外，氣象局今早也發布了濃霧特報與強風特報。清晨南部地區易有局部低雲或霧影響能見度，台南及高雄地區已出現能見度不足200公尺的現象，用路人要特別留意。

受到東北風明顯偏強影響，桃園至雲林、東南部(含綠島、蘭嶼)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有9至10級強陣風，基隆北海岸、嘉義、台南、花蓮沿海空曠地區及馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

氣象局指出，初一大陸冷氣團減弱，北部、東北部天氣仍涼，其他地區早晚亦涼；華南雲雨區東移，中部以北、東半部地區、南部 山區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫雨，其他地區為多雲。今 日清晨南部地區易有局部低雲或霧影響能見度。