聽新聞
test
0:00 / 0:00
冷氣團發威 氣象局發布低溫特報氣溫可能下探10度
氣象局今晨發布低溫特報，受到大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，台南以北及金門、馬祖局部地區可能出現10度以下氣溫。中部以北、東北部及 東部天氣較冷，其他地區早晚亦冷；台灣北部、東半部地區及 金門、馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖為多雲到晴。
今天上半天黃色燈號區域包括，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，連江縣可能出現6度以下低溫。
此外，氣象局今早也發布了濃霧特報與強風特報。清晨南部地區易有局部低雲或霧影響能見度，台南及高雄地區已出現能見度不足200公尺的現象，用路人要特別留意。
受到東北風明顯偏強影響，桃園至雲林、東南部(含綠島、蘭嶼)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有9至10級強陣風，基隆北海岸、嘉義、台南、花蓮沿海空曠地區及馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。
氣象局指出，初一大陸冷氣團減弱，北部、東北部天氣仍涼，其他地區早晚亦涼；華南雲雨區東移，中部以北、東半部地區、南部 山區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫雨，其他地區為多雲。今 日清晨南部地區易有局部低雲或霧影響能見度。
春節期間受到水氣和冷空氣一波波交替影響，北部東半部整體多雨，較為濕冷或濕涼；中南部時陰時晴變化迅速，偶有短暫雨，提醒民眾注意保暖、外出適時攜帶雨具備用，南來北往、離島往返要留意溫差和天氣變化。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言