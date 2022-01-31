快訊

冷氣團發威！16縣市低溫特報 霧峰僅9.1度「明有雨」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

返鄉車流分散國道順暢 今有五大地雷路段

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
高公局預估，今天重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段。圖/高公局提供
高公局預估，今天重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段。圖/高公局提供

除夕夜，不少民眾準備返鄉過節，不過由於今年年假長達9天，返鄉車流分散，國道上午全線都很順暢。

高公局表示，今天預估國道交通量為90百萬車公里，為平日年平均(88百萬車公里)的1.0倍，其中南向交通量可達52百萬車公里，為平日年平均的1.2倍。

高公局預估，今天重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發，節省寶貴時間。

高公局表示，今天國道相關疏導措施包括：單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

由於近期國道車禍多，高公局也呼籲，民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，同時事先蒐集各項疏導措施資訊，妥為安排行程，出門前再利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。

國道 除夕夜 高速公路

延伸閱讀

明春節重頭戲除夕夜 國道五大易塞地雷路段看這裡

國1南下部分路段「紅爆」龜速前進 時速僅20公里

駕駛注意！國一楠梓交流道初三、初四實施高乘載管制

準備返鄉嗎 高公局預判上午重點壅塞路段在這！

相關新聞

冷氣團發威！ 16縣市低溫特報 霧峰僅9.1度 明有雨

氣象局表示，今清晨大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，台南以北及金門、馬祖局部地區有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

金虎開春水氣多 低溫增添年味

今天是除夕團圓日，受大陸冷氣團影響，中部以北及東北部地區整天寒冷，低溫下探十度，其他地方早晚也冷，低溫增添年味。除夕也是...

財神爺再加碼！春節大樂透頭獎2連摃 明晚上看1.3億元

台彩表示，今晚開獎的大樂透頭獎未開出，頭獎二連摃，名晚開獎的大樂透預估銷售2.7億元，頭獎累積金額預估上看1.3億元。

明春節重頭戲除夕夜 國道五大易塞地雷路段看這裡

明天連假第三天，也是春節「重頭戲」除夕夜，交通部高公局預判，明天有五大重點壅塞路段，分別是國1南向楊梅—新竹、彰化系統—...

返鄉車流分散國道順暢 今有五大地雷路段

今除夕夜，不少民眾準備返鄉過節，不過由於今年年假長達9天，返鄉車流分散，國道上午全線都很順暢。

敲鐘祈願直播 搶錢母改外送

除夕敲鐘、寺廟領發財金或搶錢母、點光明燈安太歲，一向是民眾過農曆新年的重要儀式。今年因本土疫情緊張，宗教界紛紛取消實體活...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。