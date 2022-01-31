返鄉車流分散國道順暢 今有五大地雷路段

今除夕夜，不少民眾準備返鄉過節，不過由於今年年假長達9天，返鄉車流分散，國道上午全線都很順暢。

高公局表示，今天預估國道交通量為90百萬車公里，為平日年平均(88百萬車公里)的1.0倍，其中南向交通量可達52百萬車公里，為平日年平均的1.2倍。

高公局預估，今天重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發，節省寶貴時間。

高公局表示，今天國道相關疏導措施包括：單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

由於近期國道車禍多，高公局也呼籲，民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，同時事先蒐集各項疏導措施資訊，妥為安排行程，出門前再利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。