冷氣團發威！16縣市低溫特報 霧峰僅9.1度「明有雨」

氣象局表示，今清晨大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，台南以北及金門、馬祖局部地區有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

氣象局說，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，連江縣有6度以下氣溫發生的機率，請注意。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨下午至今晨，因強冷空氣及「輻射冷卻作用」，台南以北的平地皆曾出現10度左右或以下最低氣溫。今晨截至4時53分，其前4依序為：台中霧峰區9.1度，新竹峨眉鄉、彰化芬園鄉9.3度，苗栗公館鄉9.5度，雲林莿桐鄉9.9度。

至於其他各地區的平地最低氣溫，北部(桃園楊梅區)10.5度，南部(台南下營區)10.3度，東部(花蓮壽豐鄉)11.2度。

吳德榮說，今晨迎風面仍有鬆散低雲，其中並無降水回波，但阻礙了北部的「輻射冷卻」，故今晨最低溫出現在新竹以南至台南一帶的晴空區。

吳德榮表示，根據最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示。除夕(31日)強冷空氣影響，各地晴朗穩定，東半部偶有局部零星少量飄雨的機率；白天在陽光下不覺冷，今晚氣溫仍很低，但比清晨略高；日夜溫差大，應注意。

今日各地氣溫，北部10至18度，中部10至21度，南部10至24度，東部11至23度

吳德榮也提到，根據最新模式模擬顯示，初一(1日)至初二(2日)晨「短波」通過，北部及東半部轉有局部雨，中部亦有局部短暫雨的機率。初二白天好轉、有短暫空檔；氣溫略回升。

吳德榮說，根據最新模式模擬顯示，初二晚起至初三(3日)「鋒面」及強冷空氣逐漸南下，北部、中部及東半部先後再轉有雨，南部亦有局部少量飄雨的機率；各地氣溫逐漸下降，天氣轉冷。