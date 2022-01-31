蘇東坡一首詩讓橘子紅了 故宮「無聲詩」展小品國寶

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
南宋宮廷畫家馬麟「暗香疏影」，畫面表現北宋詩人林逋「疏影橫斜水清淺，暗香浮動月黃昏」的詩意，已被指定為國寶。圖／故宮提供
南宋宮廷畫家馬麟「暗香疏影」，畫面表現北宋詩人林逋「疏影橫斜水清淺，暗香浮動月黃昏」的詩意，已被指定為國寶。圖／故宮提供

橘子的發音和「吉」字相近，因此新年人們習慣在家裡擺橘子求吉利。而橘子曾被蘇東坡寫入詩中，因此成為宋朝文人與宮廷品賞的對象。故宮去年推出「鎮院國寶─范寬．郭熙．李唐」，轟動一時。今年農曆新年前北院再推重磅展覽「無聲詩—南宋的小品繪畫特展」，33件書畫展品中有12件被指定為國寶，其中便有與現代寓意迥異的「橙黃橘綠」畫作。

故宮書畫文獻處副研究員許文美表示，北宋文豪蘇東坡等人認為畫是「無聲詩」，詩是「無形畫」或「有聲畫」，帶動以詩入畫、以畫入詩的藝術風潮，加上宋徽宗積極倡導以詩題入畫，引導宮廷畫家揮灑「詩畫合一」的作品。南宋時期的扇面、冊頁等小尺寸畫作，往往描繪細緻、富含詩意，展覽因此以「小品繪畫」為名，分為「帝王題詩」、「蕭灑虛曠的小景」、「山水清音」、「宮苑與詩意」、「賞花樂事」等五大主題。

展中有兩幅「橙黃橘綠」圖，源自蘇東坡詩作「贈劉景文」：「荷盡已無擎雨蓋，菊殘猶有傲霜枝。一年好處君須記，最是橙黃橘綠時。」蘇東坡寫時54歲、劉景文58歲，兩人都已步入中晚年。詩作指盛夏已過、荷葉凋零，但殘落的菊花還有不畏風霜的枝幹，人生最美好的時光正是橙黃橘綠的初冬季節。比喻人到中年，青春雖已流逝，卻正是成熟的黃金歲月。

此詩膾炙人口，影響南宋文人和宮廷，喜在園圃中種植橙橘品賞。畫家趙令穰的「橙黃橘綠」圖，以雅緻的青綠設色描繪出蜿蜒水岸兩旁植橙橘的情景，一旁還有宋高宗書寫的「贈劉景文詩」。此組書與畫原為團扇，後裱裝成冊頁，已指定為國寶。另一幅林椿所繪的「橙黃橘綠」，枝葉垂掛著飽滿的橙橘，橙果以染色加上色點表現幾近金黃的潤澤感，橘果採深淺有致的綠色墨點，以高超的寫生技法帶出東坡詩意。

另一幅國寶級畫作「馬麟暗香疏影」，展現北宋詩人林逋「疏影橫斜水清淺，暗香浮動月黃昏」的詩意。畫中攲斜梅枝與稀疏竹影掩映，水面倒映梅枝與竹葉，隱約可見白色花苞與綠色花萼，不畫月卻表現月下梅影，意境清雅高遠。林逋以「梅妻鶴子」聞名，其書法作品此刻也正在故宮「國寶聚焦」中展出，兩展互相呼應。

蘇東坡詩句「一年好處君須記，正是橙黃綠橘時」膾炙人口，「橙橘」也如同花卉，在南宋宮廷成為品賞對象。圖為畫家林椿的「橙黃綠橘」。圖／故宮提供
蘇東坡詩句「一年好處君須記，正是橙黃綠橘時」膾炙人口，「橙橘」也如同花卉，在南宋宮廷成為品賞對象。圖為畫家林椿的「橙黃綠橘」。圖／故宮提供
左為宋高宗書蘇東坡的「贈劉景文詩」，右為北宋畫家趙令穰的「橙黃橘綠」。書幅、畫幅原為團扇，後裱裝成冊頁，已被指定為國寶。圖／故宮提供
左為宋高宗書蘇東坡的「贈劉景文詩」，右為北宋畫家趙令穰的「橙黃橘綠」。書幅、畫幅原為團扇，後裱裝成冊頁，已被指定為國寶。圖／故宮提供

國寶 蘇東坡 故宮

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