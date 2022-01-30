員林燈會今晚點燈 彰化消費破60億將加碼送青年住宅

彰化縣員林市燈會暨元宵節活動今晚在主燈區舊百果山遊樂區點燈開跑，燈會將一起歡慶到元宵，彰化縣長王惠美說，春節期間彰化縣除了有員林燈會，還有八卦山月影燈季、溪州公園「花在彰化」活動，民眾到彰化旅遊消費，還可抽大獎，彰化消費只要突破60億元，將再加碼送一間青年住宅。

員林燈會今年以「萌虎總動員，福虎生豐一整年」為主題規劃擴大舉辦，今晚由彰化縣長王惠美、員林市長游振雄、參山國家風景區管理處處長曹忠猷、立委陳素月等人主持點燈儀式，除了主燈「虎來寶」在員林百果山遊樂區，另有4個副燈區在員林公園、火車站、三角公園、鳳梨公園，燈會從1月30日至2月15日，活動期間假日晚間，百果山主燈區與員林公園燈區都有節目表演。

王惠美說，目前疫情又有些緊張，拜託大家防疫工作一定要務實，還沒完整疫苗施打的請快接種。

王惠美也讚譽游市長連續2年辦理員林燈會振興觀光產業帶動地方發展，此次在參管處編列近3000萬元整建百果山，市公所再接續辦燈會，將讓百果山再現風華。

員林市長游振雄說，感謝彰化縣政府經費補助及參山國家風景區管理處進行百果山整建工程讓整體景觀煥然一新，不少民眾驚呼「百果山變美了」，今年燈會展期共17天，歡迎全國各地民眾來員林遊玩，感受員林從白天到夜晚不同的魅力。

參山國家風景區管理處長曹忠猷說，已經很久沒有看到百果山有這麼多人潮，實在很開心，百果山還將有第二期、第三期的建設，員林燈會結束後，後續也規劃系列活動，他身為員林在地子弟，一定要讓百果山風華再現。

員林燈會除了主副燈區，從員林火車站為起點，沿途民權街、光明街、三民街也都有不同特色的燈海造景，配合燈會新春期間與2月12、13元宵兩天燈區實施交通管制，也有接駁車往返百果山和員林公園等兩燈區，民眾可多加利用。