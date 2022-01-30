快訊

春節大紅包今開16組 「這家店」三天內兩度開出百萬

澳網／馬拉松對決大逆轉！納達爾奪第21座大滿貫寫新猷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

夜間頻尿、尿流慢竟攝護腺癌二期 手術後也不失禁了

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
69歲陳先生被診斷出攝護腺癌第二期，用達文西機械手臂，進行攝護腺癌根除手術，術後約7天就能移除尿管，之後也沒復發。圖／嘉義長庚醫院提供
69歲陳先生被診斷出攝護腺癌第二期，用達文西機械手臂，進行攝護腺癌根除手術，術後約7天就能移除尿管，之後也沒復發。圖／嘉義長庚醫院提供

69歲陳先生因夜間上廁所的頻率大增，還有血精、頻尿、尿流速緩慢等解尿困難症狀，長期服用攝護腺肥大的藥物後未改善，經嘉義長庚醫院泌尿科醫師林威宇診斷出攝護腺癌第二期，用達文西機械手臂進行攝護腺癌根除手術，約7天就能移除尿管、之後也沒復發；林威宇說，攝護腺癌已是台灣男性前5大癌症之一，應定期檢查並注意攝護腺癌警訊。

林威宇提醒，攝護腺癌早期幾乎沒有特殊症狀，症狀發生時往往已經是晚期，所以如果有攝護腺指數（PSA）異常、排尿困難或排尿疼痛、血尿、血精等特殊狀況，應盡早檢查。

林威宇說，另一起案例則是63歲的先生，因為長達數周的間歇性血精，偕妻子焦慮的前來就診，也診斷是攝護腺癌第二期，像此類症狀，泌尿科醫師都有SOP步驟，主要從肛門指診、攝護腺指數（PSA）檢驗 、經肛門攝護腺超音波等，如果疑似攝護腺癌，建議進一步攝護腺切片來確認。

林威宇指出，這兩案例都診斷出攝護腺癌第二期，泌尿腫瘤團隊提供的治療方式，包含非手術的放射線治療和賀爾蒙注射，或攝護腺癌根除手術，病患與家屬討論後選擇手術，透過達文西機械手臂接受新式義大利式攝護腺癌根除手術。

林威宇也說，攝護腺癌根除手術，不僅可將罹患癌症的器官徹底清除，同時清除周圍可能已被癌症擴散的淋巴結，許多患者還意外發現淋巴結轉移，手術的好處是能正確診斷癌症嚴重度，避免低估。

不過，病患會憂慮做攝護腺癌根除手術是否導致尿失禁，林威宇解釋，2010年義大利泌尿科醫師提出新型手術方式，透過達文西機械手臂在不游離膀胱情況下，不僅完成攝護腺癌根除，更快速改善手術後漏尿，這兩年間，嘉義長庚採取這項新式攝護腺癌根除手術，50名病患手術後，尿失禁迅速改善，不僅免除成人紙尿褲，更在術後2個月恢復打桌球、羽毛球、登山健行、百岳攻頂。

攝護腺癌 手術 癌症

延伸閱讀

日本媽媽產前一個月驚揭患舌癌 為保胎兒放棄治療惹哭網友

浪浪樂活醫療室 絕育讓流浪動物絕處逢生

澳網／手術後打出代表作 美國女將拍下法網冠軍首闖決賽

曾自豪動過陰莖加粗手術 蔡頭最後悔的也是「整形」

相關新聞

財神爺再加碼！春節大樂透頭獎2連摃 明晚上看1.3億元

台彩表示，今晚開獎的大樂透頭獎未開出，頭獎二連摃，名晚開獎的大樂透預估銷售2.7億元，頭獎累積金額預估上看1.3億元。

一張圖看天氣！兩波冷空氣陪過年 除夕急凍雨區曝光

中央氣象局表示，春節期間受到水氣和冷空氣一波波交替影響，北部、東半部整體多雨，較為濕冷或濕涼，中南部時陰時晴變化迅速，偶...

明春節重頭戲除夕夜 國道五大易塞地雷路段看這裡

明天連假第三天，也是春節「重頭戲」除夕夜，交通部高公局預判，明天有五大重點壅塞路段，分別是國1南向楊梅—新竹、彰化系統—...

北北基桃竹苗低溫特報！今晚至明晨恐冷破10度

中央氣象局發布低溫特報，今晚起至明清晨大陸冷氣團及強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，苗栗以北局部地區有10度以下氣溫（黃...

員林燈會今晚點燈 彰化消費破60億將加碼送青年住宅

彰化縣員林市燈會暨元宵節活動今晚在主燈區舊百果山遊樂區點燈開跑，燈會將一起歡慶到元宵，彰化縣長王惠美說，春節期間彰化縣除...

春節大紅包今開16組 「這家店」三天內兩度開出百萬

大樂透春節大紅包加碼活動今晚第三次開獎，台彩表示，新北市新店區的「億萬財神投注站」1月28日才開出一注春節大紅包，今天又...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。