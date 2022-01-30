夜間頻尿、尿流慢竟攝護腺癌二期 手術後也不失禁了

69歲陳先生因夜間上廁所的頻率大增，還有血精、頻尿、尿流速緩慢等解尿困難症狀，長期服用攝護腺肥大的藥物後未改善，經嘉義長庚醫院泌尿科醫師林威宇診斷出攝護腺癌第二期，用達文西機械手臂進行攝護腺癌根除手術，約7天就能移除尿管、之後也沒復發；林威宇說，攝護腺癌已是台灣男性前5大癌症之一，應定期檢查並注意攝護腺癌警訊。

林威宇提醒，攝護腺癌早期幾乎沒有特殊症狀，症狀發生時往往已經是晚期，所以如果有攝護腺指數（PSA）異常、排尿困難或排尿疼痛、血尿、血精等特殊狀況，應盡早檢查。

林威宇說，另一起案例則是63歲的先生，因為長達數周的間歇性血精，偕妻子焦慮的前來就診，也診斷是攝護腺癌第二期，像此類症狀，泌尿科醫師都有SOP步驟，主要從肛門指診、攝護腺指數（PSA）檢驗 、經肛門攝護腺超音波等，如果疑似攝護腺癌，建議進一步攝護腺切片來確認。

林威宇指出，這兩案例都診斷出攝護腺癌第二期，泌尿腫瘤團隊提供的治療方式，包含非手術的放射線治療和賀爾蒙注射，或攝護腺癌根除手術，病患與家屬討論後選擇手術，透過達文西機械手臂接受新式義大利式攝護腺癌根除手術。

林威宇也說，攝護腺癌根除手術，不僅可將罹患癌症的器官徹底清除，同時清除周圍可能已被癌症擴散的淋巴結，許多患者還意外發現淋巴結轉移，手術的好處是能正確診斷癌症嚴重度，避免低估。

不過，病患會憂慮做攝護腺癌根除手術是否導致尿失禁，林威宇解釋，2010年義大利泌尿科醫師提出新型手術方式，透過達文西機械手臂在不游離膀胱情況下，不僅完成攝護腺癌根除，更快速改善手術後漏尿，這兩年間，嘉義長庚採取這項新式攝護腺癌根除手術，50名病患手術後，尿失禁迅速改善，不僅免除成人紙尿褲，更在術後2個月恢復打桌球、羽毛球、登山健行、百岳攻頂。