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確診移工在北車大廳待近5小時 當時有2400人接種莫德納

明春節重頭戲除夕夜 國道五大易塞地雷路段看這裡

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
國1南向88公里3小車追撞，占用外路肩回堵2公里。圖／高公局提供
國1南向88公里3小車追撞，占用外路肩回堵2公里。圖／高公局提供

明天連假第三天，也是春節「重頭戲」除夕夜，交通部高公局預判，明天有五大重點壅塞路段，分別是國1南向楊梅—新竹、彰化系統—埔鹽系統，國3南向土城—關西、快官—霧峰，國5南向南港系統—頭城，建議南向用路人下午出發、北向用路人上午出發。

明日預估國道交通量為90百萬車公里，其中南向交通量可達52百萬車公里，為平日年平均的1.2倍。國道相關疏導措施，包括單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0時至清晨5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局表示，今天下午國道壅塞路段為國1南向湖口至新竹、國3南向土城至樹林，其餘路段行車順暢。截至下午5時，國道交通量為61.7百萬車公里，預估今日交通量為95百萬車公里，仍在預期範圍。

今日下午2時18分國3南向161.8公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，造成後方車流回堵約3公里；下午3時42分於國1南向88公里處發生3輛小客車追撞事故，占用外側車道，於下午3時51分排除，造成後方車流回堵約2公里。下午4時40分國1南向146.8公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道，造成後方車流回堵約2公里。

高公局呼籲，民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，同時事先蒐集各項疏導措施資訊，妥為安排行程，出門前再利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。

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