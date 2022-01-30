一張圖看天氣！兩波冷空氣陪過年 除夕急凍雨區曝光

中央氣象局表示，春節期間受到水氣和冷空氣一波波交替影響，北部、東半部整體多雨，較為濕冷或濕涼，中南部時陰時晴變化迅速，偶有短暫雨，提醒民眾注意保暖，外出適時攜帶雨具備用，南來北往、離島往返要留意溫差和天氣變化。

氣象局表示，除夕冷空氣影響​加上水氣減少，北部東部馬祖整日涼冷，北部東部有局部短暫雨​，中南部、金馬、澎湖早晚涼冷，大致多雲到晴。離島風強浪高，航班易受干擾，馬祖易有低雲​。

初一、初二氣溫回升​，天氣變化快，其中初一華南雲雨區影響，水氣較多，中部以北、東半部地區、南部山區、澎金馬有短暫雨；南部平地多雲。初二水氣略減少，北部、東半部、金馬偶有局部雨，中南部、澎湖多雲到晴。

初三鋒面通過、降雨又增，中部以北、東半部及南部山區陰雨、氣溫降，其他地區雲量增多。