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一張圖看天氣！兩波冷空氣陪過年 除夕急凍雨區曝光

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
春節期間受到水氣和冷空氣一波波交替影響，北部、東半部整體多雨，較為濕冷或濕涼。報系資料照／記者余承翰攝影
春節期間受到水氣和冷空氣一波波交替影響，北部、東半部整體多雨，較為濕冷或濕涼。報系資料照／記者余承翰攝影

中央氣象局表示，春節期間受到水氣和冷空氣一波波交替影響，北部、東半部整體多雨，較為濕冷或濕涼，中南部時陰時晴變化迅速，偶有短暫雨，提醒民眾注意保暖，外出適時攜帶雨具備用，南來北往、離島往返要留意溫差和天氣變化。

氣象局表示，除夕冷空氣影響​加上水氣減少，北部東部馬祖整日涼冷，北部東部有局部短暫雨​，中南部、金馬、澎湖早晚涼冷，大致多雲到晴。離島風強浪高，航班易受干擾，馬祖易有低雲​。

初一、初二氣溫回升​，天氣變化快，其中初一華南雲雨區影響，水氣較多，中部以北、東半部地區、南部山區、澎金馬有短暫雨；南部平地多雲。初二水氣略減少，北部、東半部、金馬偶有局部雨，中南部、澎湖多雲到晴。

初三鋒面通過、降雨又增，中部以北、東半部及南部山區陰雨、氣溫降，其他地區雲量增多。

初四、初五冷空氣再來​​，北部東半部仍偶雨，整天涼冷，中南部多雲到晴，日夜溫差大。

年節天氣。圖／中央氣象局提供
年節天氣。圖／中央氣象局提供

氣象局 澎湖

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