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高雄火車站返鄉人潮不多 台鐵：沒什麼人抱怨買不到票

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
台鐵高雄火車站今天下午返鄉人潮不多，返鄉旅客多有行李、禮盒，大包小包好不熱鬧。記者林巧璉／攝影
台鐵高雄火車站今天下午返鄉人潮不多，返鄉旅客多有行李、禮盒，大包小包好不熱鬧。記者林巧璉／攝影

今小年夜，高鐵左營站湧入不少返鄉人潮，但高雄疫情嚴峻下，台鐵高雄火車站人潮不如往年。走進高雄車站，拖著行李的旅客稀稀落落，副站長陳雅玲說，不少民眾當天購買長程車票都還有不少座位，連初三的普悠瑪號都還有空位，「排隊購票民眾也只有小貓兩三隻」。

民眾游小姐一家昨傍晚到高雄車站買當日票要回台東，老公負責買票，她在旁顧行李、推車，也將襁褓中的幼兒包得緊緊的，「寶寶無法戴口罩，疫情下真的滿令人擔心的，又不能不回家過年。」一旁的李小姐替9個月大的兒子戴著透明面罩，「能擋多少就擋多少吧！太過擔心其實也於事無補。」

昨下午高雄車站返鄉乘客不多，只有列車停靠時才有小批下車人潮，大家都大包小包，一手推行李，一手還拿著年節禮盒。陳先生苦笑，大包小包掃碼很不方便，一旁站務員請他先把禮品放在桌上。

陳雅玲表示，前晚和昨晚返鄉旅客數差不多，「人都不算太多，列車都還有空位，也少有民眾抱怨買不到票。」旅客李小姐說，自己特地選在昨天才搭車，就是想避開周五下班搭車潮，果然人數沒有想像中多，也讓心理壓力少了許多。

王同學和朋友拖著行李準備搭車回北部，他說，昨天搭車人太多，沒有買到票，今天回去比較悠閒，也可以順便避開人潮。

高雄疫情升溫，民眾返鄉做足防備，一位母親為幼兒戴上透明防護面罩。記者林巧璉／攝影
高雄疫情升溫，民眾返鄉做足防備，一位母親為幼兒戴上透明防護面罩。記者林巧璉／攝影
台鐵高雄火車站今天下午返鄉人潮不多，站務人員表示不少民眾都當天才購票仍都有位置。記者林巧璉／攝影
台鐵高雄火車站今天下午返鄉人潮不多，站務人員表示不少民眾都當天才購票仍都有位置。記者林巧璉／攝影
台鐵高雄火車站今天下午返鄉人潮不多，返鄉旅客多有行李、禮盒，大包小包好不熱鬧。記者林巧璉／攝影
台鐵高雄火車站今天下午返鄉人潮不多，返鄉旅客多有行李、禮盒，大包小包好不熱鬧。記者林巧璉／攝影
台鐵高雄火車站今天下午返鄉人潮不多，返鄉旅客多有行李、禮盒，大包小包好不熱鬧。記者林巧璉／攝影
台鐵高雄火車站今天下午返鄉人潮不多，返鄉旅客多有行李、禮盒，大包小包好不熱鬧。記者林巧璉／攝影

高雄車站 春節 春節返鄉 台鐵

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