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真正的冷空氣跟在後方！ 鄭明典示警：今傍晚會更冷

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
今天北部、東北部有感降溫，氣溫從白天開始就一路往下降。本報資料照片
今天北部、東北部有感降溫，氣溫從白天開始就一路往下降。本報資料照片

今天北部、東北部有感降溫，氣溫從白天開始就一路往下降，預估今天入夜到明天清晨最冷，最低溫僅11度。中央氣象局長鄭明典也在臉書表示，接近傍晚會更冷。

鄭明典表示，今天突然降溫，北部都有類似特徵，這是因為氣壓系統跑得快，前方是區域性的北風，真正的冷空氣跟在後方，所以降溫和北風增強之間有點時間差，近傍晚會更冷。

氣象局表示，今天小年夜受大陸冷氣團影響，北部及東北部氣溫從白天起就一路下降，各地都是愈晚愈冷，預測白天北部及宜蘭高溫15至17度，整天較濕冷，中部及花東地區約20至23度，南台灣約23度左右。

預估今天入夜至明晨是這波冷氣團最強的時段，西半部及東北部低溫只有11至14度，花東約16度左右，此波冷氣團預計影響至31日除夕，應留意氣溫變化，適時增添衣物做好保暖措施。

氣象局說，今天水氣雖較昨天減少，但殘存的水氣仍使得各地雲量偏多，北部、東半部地區及中南部山區依然有局部短暫雨，建議外出還是請攜帶雨具備用較為保險。

今日下午起，桃園至台南、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門將有9至10級強陣風，其他沿海空曠地區及馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；澎湖箱網等海水養殖產業要特別注意防範寒害。

冷氣團 氣象局 低溫

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