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小年夜國道高雄路段通行大致順暢 車流較去年少二成

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
南區養護工程分局提醒，高雄都會區國道一號鼎金系統下午2時至5時，須留意常態性壅塞。圖／翻攝自高速公路局1968APP
南區養護工程分局提醒，高雄都會區國道一號鼎金系統下午2時至5時，須留意常態性壅塞。圖／翻攝自高速公路局1968APP

今天是小年夜，春節連假第二天，國道一號、國道三號與國道十號高雄路段通行順暢，車速皆能維持時速80公里以上；高速公路局南區養護工程分局統計，車流相較去年同期減少約二成，與2019年同為9天連假相比，車流減少約8%，但仍提醒民眾，下午須注意南下車潮。

南區養護工程分局統計，截至今天下午2時許，國道高雄路段總車流量為50萬輛次；與2019年54萬輛次同為9天春節連假相比，減少約8%；與去年因連假僅有7天，同期時段，車流減少約二成。

目前國道一號、國道三號與國道十號高雄路段通行順暢，車速皆能維持時速80以上，上午高雄市中正交流道及高科路口，各發生一起擦撞事故，皆未釀成傷亡，也都迅速排除恢復通行。

南區養護工程分局提醒，依據往年經驗，下午3時須注意南下車潮，另外高雄都會區，國道一號鼎金系統下午2時至5時，須留意常態性壅塞，同時呼籲用路人，若雨天或陰天因拉大車距，並隨時注意路況，以免發生危險。

春節連假第二天，國道一號、國道三號與國道十號高雄路段通行順暢，車速皆能維持時速80以上。圖／翻攝自高速公路局1968APP
春節連假第二天，國道一號、國道三號與國道十號高雄路段通行順暢，車速皆能維持時速80以上。圖／翻攝自高速公路局1968APP

國道 連假 春節 塞車 春節返鄉

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