小年夜國道高雄路段通行大致順暢 車流較去年少二成

今天是小年夜，春節連假第二天，國道一號、國道三號與國道十號高雄路段通行順暢，車速皆能維持時速80公里以上；高速公路局南區養護工程分局統計，車流相較去年同期減少約二成，與2019年同為9天連假相比，車流減少約8%，但仍提醒民眾，下午須注意南下車潮。

南區養護工程分局統計，截至今天下午2時許，國道高雄路段總車流量為50萬輛次；與2019年54萬輛次同為9天春節連假相比，減少約8%；與去年因連假僅有7天，同期時段，車流減少約二成。

目前國道一號、國道三號與國道十號高雄路段通行順暢，車速皆能維持時速80以上，上午高雄市中正交流道及高科路口，各發生一起擦撞事故，皆未釀成傷亡，也都迅速排除恢復通行。