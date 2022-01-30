聽新聞
test
0:00 / 0:00
小年夜國道高雄路段通行大致順暢 車流較去年少二成
今天是小年夜，春節連假第二天，國道一號、國道三號與國道十號高雄路段通行順暢，車速皆能維持時速80公里以上；高速公路局南區養護工程分局統計，車流相較去年同期減少約二成，與2019年同為9天連假相比，車流減少約8%，但仍提醒民眾，下午須注意南下車潮。
南區養護工程分局統計，截至今天下午2時許，國道高雄路段總車流量為50萬輛次；與2019年54萬輛次同為9天春節連假相比，減少約8%；與去年因連假僅有7天，同期時段，車流減少約二成。
目前國道一號、國道三號與國道十號高雄路段通行順暢，車速皆能維持時速80以上，上午高雄市中正交流道及高科路口，各發生一起擦撞事故，皆未釀成傷亡，也都迅速排除恢復通行。
南區養護工程分局提醒，依據往年經驗，下午3時須注意南下車潮，另外高雄都會區，國道一號鼎金系統下午2時至5時，須留意常態性壅塞，同時呼籲用路人，若雨天或陰天因拉大車距，並隨時注意路況，以免發生危險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言