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台南首家「雅樂軒」酒店進駐安平！年節訂房率達6成

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
台南安平雅樂軒酒店位於酒店一樓、品牌知名的招牌酒吧 W XYZ吧。圖／雅樂軒提供 【未成年請勿飲酒，酒後不開車】
台南安平雅樂軒酒店位於酒店一樓、品牌知名的招牌酒吧 W XYZ吧。圖／雅樂軒提供 【未成年請勿飲酒，酒後不開車】

萬豪國際集團旗下品牌「雅樂軒」揮軍南下，品牌首間酒店進駐台南安平，不畏疫情選在農曆年前開幕。據了解，28日才開放訂房，除夕到大年初三住宿率已達6成，房價在3,000到6,500元間，春節期間更是逼近萬元大關。

雅樂軒酒店（Aloft®）是萬豪旅享家旗下30個品牌之一，這也是萬豪國際集團在台開設的第20家酒店。

由興富發集團打造的台南安平雅樂軒酒店，位於台南集歷史、文化、餐飲和娛樂為一體的安平區，億載金城正對面，旅客可盡情欣賞安平港美景。酒店距離漁光島、安平老街、安平古堡和四草綠色隧道等景點，都僅需幾分鐘車程。而酒店旁即是台南兩條主要道路的交匯處，前往台南其他各景點也很便利。

台南安平雅樂軒酒店共115間客房，皆以台南安平港的設計風格為靈感。內部裝飾受到帆船、海洋、紅磚、油燈和帆船繩等地方特色的啟發，每間客房都展示了年輕有才華的當地藝術家創作的作品，不僅增添地方特色，也展示雅樂軒品牌對於設計的熱情。

所有客房和套房均配備「無鑰匙入住系統」，還有包括雅樂軒品牌標誌性的舒適睡床、步入式淋浴、drybar® 客制設施等。

在餐飲部分，充能站（DEPOT by Aloft）全日餐廳供應特色早餐及單點式午、晚餐。能量：站（Re:fuel by Aloft）提供24小時的貼心服務，可以隨時品嘗咖啡或台南特色三明治。中轉：站（Re:mix℠ Lounge）緊鄰便利開放的大廳，可在此品嘗風味小吃或暢玩桌上遊戲。

而品牌獨特的W XYZ®酒吧則是一個充滿活力的空間，旅客在此可以一邊品嘗特調雞尾酒和當地小吃，一邊享受樂動雅樂軒（Live At Aloft Hotels）現場表演。充電：站（Re:chargeSMGym）是酒店全天候24小時開放的健身中心，配備有氧器材和自由重量訓練器械。此外，還有兒童俱樂部，適合2至12歲兒童的遊樂園。

台南安平雅樂軒酒店還有三個無柱式的會議空間，可將其靈活拆分，依據需求完成劇院型、教室型及會議型等各種空間擺設。並提供先進的視聽設備及高速無線網路，大片落地窗加上正面億載公園的全視野，擁有舒適溫暖的會議環境。

相關資訊可瀏覽官網：www.alofttainananping.com。

酒店共有115間客房，圖為9坪大的樂窩客房。圖／雅樂軒提供
酒店共有115間客房，圖為9坪大的樂窩客房。圖／雅樂軒提供
充滿時尚感的酒店大廳。圖／雅樂軒提供
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台南 酒店 品牌

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