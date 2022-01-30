影／合歡山下冰霰20分鐘 初一初二有機會追雪

今天是小年夜，中央氣象局表示，春節期間天氣多變，3000公尺以上高山地區溫度偏低，水氣若搭配得宜將可望降雪，其中初一、初二水氣較多，「追雪」機率最高。合歡山一帶今天上午果然斷續降下冰霰，但最長持續20分鐘才停止。

中央氣象局指出，今天起受到大陸冷氣團影響，愈晚愈冷，最低溫剩下11度，初一、二稍微回暖，但水氣較多，3000公尺以上高山若水氣、溫度配合得宜，將可望降雪；而初四、五又有東北季風或冷氣團襲台，各地又轉涼。

而因今天氣溫驟降，合歡山一帶今上午9、10時斷續降下冰霰，松雪樓、武嶺等地遊客開心拍照或錄影，松雪樓人員說，10時18分左右更持續下了快20分鐘，地上像是被撒上糖霜，民眾都很開心，但之後因水氣不足，並未轉為降雪。