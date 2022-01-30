小年夜高雄左營站高鐵、台鐵返鄉人潮依舊不減
今天是小年夜，春節連假第二天，高雄左營站高鐵、台鐵今天仍有許多返鄉人潮，不少民眾拎著大包小包，拖著行李箱進出車站，但目前國內疫情尚未趨緩，乘客也都口罩戴緊緊，未因年節而鬆懈。
春節連假第二天，高鐵左營站仍有許多返鄉人潮；從北部返鄉過年的張姓男子說，雖然疫情未趨緩，但民眾防疫的意識高漲，且多數人都有打疫苗，也都配合防疫，乘車就比較不會害怕。
站務人員表示，相關防疫措施實施至今，大多乘客都會配合，且今天依舊有不少乘車的民眾，也都有遵守防疫規定。
在左營車站外排班的黃姓計程車司機說，這兩天返鄉人潮多，在從高鐵或台鐵下車轉乘的人多，生意也有跟著回溫，但多數人仍會對搭乘車有顧慮，還是以親友接送居多。
高鐵公司特別提醒旅客，進出車站及乘車時，請確實完成實聯制登記；自進入車站大廳起，即應配戴口罩並配合量測體溫後才能進站搭車，乘車時亦請全程戴口罩。
高鐵列車組員及車上保全，進行車廂巡視時，也會特別注意旅客佩口罩情形，發現未依規定配戴口罩者除將主動勸導外，更將針對不配合或持續違反規定者，立即通知鐵路警察協助，以落實執行防疫規定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言