小年夜高雄左營站高鐵、台鐵返鄉人潮依舊不減

今天是小年夜，春節連假第二天，高雄左營站高鐵、台鐵今天仍有許多返鄉人潮，不少民眾拎著大包小包，拖著行李箱進出車站，但目前國內疫情尚未趨緩，乘客也都口罩戴緊緊，未因年節而鬆懈。

春節連假第二天，高鐵左營站仍有許多返鄉人潮；從北部返鄉過年的張姓男子說，雖然疫情未趨緩，但民眾防疫的意識高漲，且多數人都有打疫苗，也都配合防疫，乘車就比較不會害怕。

站務人員表示，相關防疫措施實施至今，大多乘客都會配合，且今天依舊有不少乘車的民眾，也都有遵守防疫規定。

在左營車站外排班的黃姓計程車司機說，這兩天返鄉人潮多，在從高鐵或台鐵下車轉乘的人多，生意也有跟著回溫，但多數人仍會對搭乘車有顧慮，還是以親友接送居多。

高鐵公司特別提醒旅客，進出車站及乘車時，請確實完成實聯制登記；自進入車站大廳起，即應配戴口罩並配合量測體溫後才能進站搭車，乘車時亦請全程戴口罩。