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雲林地區氣溫一路降 農漁民布建防寒措施備戰

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
中央氣象局預報今明2天受大陸冷氣團影響，中部地區日夜溫差大，最低溫10至11度左右，雲林縣沿海鄉鎮養殖魚塭紛紛加強池水保溫、防寒等措施。記者陳苡葳／攝影
中央氣象局預報今明2天受大陸冷氣團影響，中部地區日夜溫差大，最低溫10至11度左右，雲林縣沿海鄉鎮養殖魚塭紛紛加強池水保溫、防寒等措施。記者陳苡葳／攝影

中央氣象局預報，今明2天受冷氣團影響，中部地區日夜溫差大，白天氣溫約18至22度，最低溫10至11度左右，雲林縣政府農業處發布冷氣團警報，提醒農漁民預先為農作物做好防寒措施，減少寒害損失。

雲林地區今天白天氣溫15至18度左右，依中央氣象局報告，入夜後氣溫一路從15度降至11度，縣府表示，民眾除需添加保暖衣物，農漁業也要注意防寒，尤其蔬菜產區及沿海養殖漁業等地區。

農業處指出，農民可在蔬菜或花卉周邊搭設塑膠棚、溫室、防風牆或防風網，防止農作物被冷空氣凍傷，也能避免葉子被風吹焦，另實施畦溝灌水或葉面灑水也有保護作用，已可採收的蔬菜或花卉則請及早作業。

此外，果樹則可在田區迎風側設置防風設施，酌量增施鉀肥增加抗寒力，並可加強果園灌水、噴霧、覆蓋、包裹樹幹或果實套袋；茶園茶樹的樹冠上覆蓋PE塑膠布、遮陰網或撒上薄層稻草、加強樹冠面噴水，可防寒並隔絕冷空氣，避免霜害。

農業處表示，吳郭魚、虱目魚、石斑魚及白蝦等屬不耐寒品種，相關養殖業者可在魚塭北側搭蓋防風棚，加強越冬溝保溫、防寒及加溫等設備，視環境變化控制放養數量，必要時應及早採捕。

農業處提醒業者，水溫低於20度勿投飼料，水質不良時就要換水、每月至少2至4次，並隨時撿除凍傷魚體，避免池水汙染，水溫若低於15度時啟動緊急措施，包括池水加溫、打氣增加溶氧，減輕魚體死亡情形；另畜禽業者應提前將在禽集中在禽舍內，以電熱機具控溫保暖，放牧家禽也請集中畜舍內或集中在戶外避風掩蔽處。

農業處指出，農漁民如因災害發生致災損，請主動向當地鄉鎮公所通報，公所將派員針對已屆採收期及需即時復耕作物先行拍照存證，並依農業天然災害救助規定，辦理災害查報及勘查，以速件協助復耕、復建。

雲林縣農民應變冷氣團來襲，在田區迎風側搭設防風網保護農作物免受冷空氣波及致損。記者陳苡葳／攝影
雲林縣農民應變冷氣團來襲，在田區迎風側搭設防風網保護農作物免受冷空氣波及致損。記者陳苡葳／攝影
雲林縣農民應變冷氣團來襲，在田區迎風側搭設防風網保護農作物免受冷空氣波及致損。記者陳苡葳／攝影
雲林縣農民應變冷氣團來襲，在田區迎風側搭設防風網保護農作物免受冷空氣波及致損。記者陳苡葳／攝影
雲林縣農民應變冷氣團來襲，在田區迎風側搭設防風網保護農作物免受冷空氣波及致損。記者陳苡葳／攝影
雲林縣農民應變冷氣團來襲，在田區迎風側搭設防風網保護農作物免受冷空氣波及致損。記者陳苡葳／攝影

冷氣團 保暖 漁民

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